Bekrefter Sørloth-bud fra Leipzig

Trabzonspor bekrefter at RB Leipzig har lagt inn et offisielt bud på Alexander Sørloth. Det opplyser klubben på sine nettsider. Den tyrkiske klubben skriver at budet blir vurdert av klubbens styre.

Sørloth skulle ifølge klubben ha vært på plass i Tyrkia fredag. Trabzonspor serieåpner mot Besiktas søndag.

– Etter kampene informerte spilleren, som skulle vært i Trabzon 8. september, om at han hadde en covid-19-test i Oslo som han ventet svar på torsdag 10. september, og at han skulle være i Trabzon fredag 11. september, skriver klubben og legger til at Sørloth ennå ikke er på plass.

– De relevante artiklene i klubbens disiplinærregler har trådt i kraft.

Bild hevder at budet er på 20 millioner euro pluss fire millioner euro i tilleggsklausuler. Totalsummen tilsvarer 257 millioner kroner.

– En gave

Når TV 2 ringer pappa Gøran Sørloth, er han på hyttetur og sier at han ikke har vært i kontakt med sønnen – og dermed ikke vet hvorvidt Alexander Sørloth streiker eller hvor nær en Leipzig-overgang kan være.

– Jeg er en «passiv deltaker», så før jeg ser noen endelige offisielle papirer, har jeg ikke en formening om det ene eller det andre. Og jeg har ikke vært i kontakt med Alexander, heller, sier Gøran Sørloth.

Interessen fra Leipzig har vært kjent lenge. For en måned siden skrev TV 2 at Sørloth var i sluttforhandlinger med klubben. For drøyt en uke siden bekreftet Leipzigs suksessrike trener, Julian Nagelsmann, at de er interessert i å hente den trønderske målmaskinen.

– Sørloth er definitivt en spiller kan hjelpe oss. Han scoret mange mål forrige sesong. Hvis han kunne gjentatt den bedriften i Bundesliga, ville det vært fint, sa Julian Nagelsmann til Bild for en uke siden. Foto: David Ramos

Den tapende Champions League-semifinalisten har et tomrom på spissplass ettersom de solgte Timo Werner til Chelsea tidligere i sommer.

– Det er fantastisk hyggelig med de interessentene der. Han har skaffet seg en posisjon og et navn med gode resultater på både klubb- og landslag, og det er en gave. All honnør til Alexander og alle de han har rundt seg, sier Gøran Sørloth.

Palace er inne i bildet

Det som gjør en overgang komplisert, er at Sørloth er på et to år langt utlån fra Crystal Palace til Trabzonspor. Han har nå fullført ett av de. Trabzonspor skriver at en enighet med Leipzig krever en tidlig avbrytelse av utlånsavtalen, noe som tidligere er omtalt av London Evening Standard.

Den britiske avisen hevdet dessuten at Trabzonspor har en klausul som gjør at de kan hente Sørloth for 5,5 millioner pund, men at den først ville blitt gjeldende om spissen hadde spilt 50 prosent av Trabzonspors kamper den kommende sesongen.

– Uansett hvor komplisert det ser ut, er det snakk om å sette seg ned og bli enige om tingenes tilstand. Han har hatt et fantastisk år i Trabzonspor og trives utrolig godt. I fotballens verden, kall det på en måte en selgende klubb som ikke er helt i toppen, er det vondt når gode spillere eventuelt går. Det blir spennende å se, sier Gøran Sørloth, og understreker at ingenting ser ut til å være bestemt ennå.