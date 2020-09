Kritisk Hushovd: – Helt feil at han fortsatte

Diskusjonen rundt hjernerystelser i sykkel går for fullt etter at hjemmehåpet Romain Bardet syklet snaue ni mil med hjernerystelse på fredagens Tour de France-etappe.

Den franske hjemmeyndlingen Romain Bardet (AG2R La Mondiale) er ute av Tour de France etter å ha pådratt seg hjernerystelse i velten han var involvert i på den 13. etappen fredag.

TV-bildene viste en tydelig fortumlet Bardet, som falt da han forsøkte å reise seg første gang. Til tross for at velten skjedde snaue ni mil før mål fullførte Bardet den harde fjelletappen, noe som har har skapt reaksjoner i sykkelmiljøet.

Det internasjonale sykkelforbundet, UCI, har en protokoll på plass dersom en rytter viser tegn på hjernerystelse. Denne er klar på at en rytter som viser tegn på hjernerystelse skal tas ut av ritt eller trening umiddelbart.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd forstår at det var vanskelig å ta Bardet ut av rittet.

– Sett i ettertid er det helt feil at han fortsatte, men i kampens hete, det er jo leger til stede, så det er det rittlegene som burde tatt den avgjørelsen. De burde sett at han ble ustø da han reiste seg opp igjen og måtte sette seg igjen, sier Hushovd.

– Men samtidig, lagkameratene, mekanikerne som kommer med sykkel, og sportsdirektøren vil bare få Bardet fortest mulig tilbake på sykkelen og komme seg til mål og tape minst mulig tid.

Sjekket om konkurrent var mentalt til stede

Hushovd forteller at han selv har sjekket om ryttere er mentalt til stede underveis i etapper.

– Jeg hadde en ekkel opplevelse i Tour de France med Laurens ten Dam som trynet i Alpene og landet med ansiktet først. Han var full av blod. Han så ut som en mumie, og legene eller følgebilen hadde bare tatt bandasje rundt hele hodet hans. Det eneste som stakk fram var øynene.

– Da husker jeg at jeg syntes så synd på han. Det jeg så var forferdelig, så jeg spurte han hva han het, hvilken dag det var, hvilken etappe det var og hvor han var en, men han var tydeligvis til stede. men sånne ting bør det kanskje være noen regler på. Det er viktige å ha noen holdepunkter på statusen til rytterne etter en velt, mener Hushovd.

– Det er ryttere og sykler overalt

Hendelsen med Bardet fikk flere til å trekke paralleller til Trek Segafredo-rytter Toms Skujins velt i Tour of Californa i 2017. Den gang prøvde å komme seg tilbake på sykkelen, men gikk i bakken igjen. Han ble gående midt i veien og satte seg selv og andre syklister i fare. Latvieren fortsatte noen kilometer før han ble tatt ut av rittet.

– Jeg så bildene i morges, og man kunne tydelig se at Romain hadde en hjernerystelse. I en rittsituasjon er det vanskelig å stopp en rytter fra å sette seg tilbake på sykkelen. Den perfekte avgjørelsen ville selvsagt vært å stoppe han der og da, men jeg er veldig glad for at de ikke lar han starte i dag, for da tar de i alle fall den rette avgjørelsen nå, sier han til TV 2.

MÅTTE BRYTE: Romain Bardet måtte bryte etter velten sin på fredagens etappe. Foto: Stuart Franklin

Skujins mener sykkelsporten er i en dårlig posisjon til å håndtere hjernerystelser underveis, fordi det for rytterne ikke er noen tid å miste når rittet fortsetter uavhengig av dem.

– Det er spørsmålet, hvem så han? Kanskje direktørene ikke så han da han var svimmel. I kampens hete er det så mye som skjer. Det er ryttere og sykler overalt. Man prøver bare å få rytteren tilbake på sykkelen, for rittet stopper ikke. Du kan ikke teste for hjernerystelse der og da, for innen den tid vil løpet være over, sier latvieren.

Etterlyser mer bevissthet

Både Hushovd og Skujins etterlyser en større bevissthet rundt hodeskader.

– Jeg har alltid etterlyst at lagene og leger som er til stede i arrangørenes følgebiler bør være var på de tingene, for jeg har sett og hatt noen skumle opplevelser som ikke har tatt seg bra ut. Det er klart at å sykle med en hjernerystelse i lang tid ikke er sunt, sier Hushovd.

Skujiņš mener både lagene og rytterne bør være mer oppmerksomme.

Det perfekte scenariet, hvis noen ser det fra laget, for mange direktører og ledere ser løpet, er at de bare ringer direktøren sin og får han av sykkelen med en gang. Vi har radioer, så det ville vært en måte å gjøre det på. Rytterne selv bør være mer oppmerksomme på det, og ta avgjørelsen selv også, mener 29-åringen.

Fremskritt

TV 2-ekspert Mads Kaggestad forteller at hodeskader og hjernerystelser har blitt et større diskusjonstema i sykkelmiljøet de siste årene.

–Det har blitt utarbeidet en protokoll den senere tiden, så det har vært et diskusjonstema de siste årene. Det har også blitt sett i sammenheng med depresjoner og selvmord hos rytterne. Så det er en veldig økende bevissthet rundt dette med hjernerystelse, og denne protokollen.

– Det er et interessant intervju med Skujins som sier det er en uoversiktlig situasjon når disse veltene skjer, men det er klart at det er rittlegen som må ta det ansvaret der og da, sammen med rytteren, sier Kaggestad.

Han mener likevel man har en god vei å gå når det kommer til hjernerystelser.

– Den bevisstheten rundt hjernerystelser og symptomer bør øke, men det er klart at Bardet vil bare fortsette i en sånn situasjon. Det er utfordringen. Det er veldig vanskelig. Det som er positivt er at man i alle fall etter rittet bryter. Det er kanskje et fremskritt i forhold til tidligere tider.

Slik forklarer rittlegen situasjonen

Rittlege Florence Pommerie forklarer situasjonen med Bardet slik.

– Hele legeteamet til Bardet, altså oss to og de andre legene på laget har ansvaret. Vi så på forskriftene og protokollene for hjernerystelse. Vi snakket med UCI, og det er vanskelig å finne forskriftene for slikt, som i rugby og fotball, underveis i et ritt.

– Hovedreglen er å stoppe alle ryttere som velter. Men ingen idrettsutøvere som skader seg, har lyst til å stoppe. Vi har ikke mulighet til å diskutere det 10-15 minutter med rytterne underveis. Rytterne vil ikke stoppe for å få behandling. Så det gir oss to valg: Enten er det så alvorlig at rytteren ikke kan fortsette. Er det en tydelig hodeskade, ser vi ikke etter mer alvorlige tegn. Da behandles de i ambulansen etter forskriftene.

Pommerie forteller at situasjonen med Bardet var vanskelig, fordi han ikke viste tegn til å endre oppførsel etter hendelsen.

Så er det de tilfellene hvor vi ikke ser dem skade seg. Vi ankommer etterpå, og er alle fortumlet. Når de ser oss komme, skjerper de seg. Det er vanskelig å se tegn til hodeskader når vi ikke ser velten. Vi kommer ikke til stedet med en gang, alt vi kan gjøre er å følge dem. Vi følger med på dem til de tar igjen hovedfeltet, og hvis de oppfører seg merkelig får vi beskjed, og da kommer UCI med bilen. Bardet fortsatte uten tegn til noe. Men det betyr ikke at han ikke kan utvikle en hjernerystelse i løpet av 24 timer. Da må legen gjøre jobben sin, sier Pommerie.