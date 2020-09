– Jeg kjenner på samme usikkerheten som i mars

Kreftsykepleier Hilde Wallum Kleven var på jobb da Norge gikk i lockdown for et halvt år siden. Nå frykter hun at smittebølgen vi opplevde i mars vil komme tilbake, bare enda sterkere.

Hilde Wallum Kleven er kreftsykepleier og én av deltakerne i TV2s nye dokumentar «Koronadagbøkene». I serien følger vi helsepersonell fra pandemien kom til Norge, fram til i dag. Nå er kreftsyklepleieren bekymret for smitteutviklingen de siste ukene.

– I mars kjente jeg på en reell frykt som jeg aldri har kjent på før. Men nå kjenner jeg igjen at jeg er tilbake der jeg var i mars.

Kleven frykter vi er inne i en ny bølge, som kan være verre enn den vi så i mars. Det vet hun ikke om helsevesenet er klar for.

FRA INNSIDEN: I dokumentaren får du et innblikk i hvordan pandemien oppleves for ansatte i helsevesenet. Foto: TV2/ Koronadagbøkene

– Jeg vet ikke hvordan man tenker at man er mer forberedt. Jeg tror vi vet mer, men hva er det vi egentlig vet? Hos meg så føler jeg på den samme usikkerheten som i mars, forteller sykepleieren.

– Skummelt

Med økt smitte i samfunnet mener Kleven sjansen for at hun tar med smitte inn på avdelingen hun jobber på øker. På avdelingen ligger kreftsyke, den yngste er i tolv-årsalderen.

– Vi er sykepleiere vi er her for å hjelpe. Det er hele motivasjonen i jobben vår. Å ta med noe inn her som kunne gjøre det verre, den tanken er grusom.

Hun mener vi nå ligger på vippen mellom det som kan bli et nasjonalt smitteutbrudd og en kontrollert smittesituasjon. Kleven tror imidlertid at vi allerede befinner oss i en bølge nummer to.

– Det har økt såpass synes jeg etter sommeren at dette må vi ta på alvor. Det skal så lite til for at smitten går fra de som tåler dette viruset til, de som ikke tåler det og blir alvorlig syke.

– Vi har kontroll

Helseminister Bent Høie forstår sykepleierens bekymring og peker på at det derfor er viktig at alle følger smittevernrådene. Han avviser imidlertid at Norge nå er i en ny bølge.

KONTROLL: Helseminister Bent Høie avviser at Norge er inne i en ny smittebølge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi er i en situasjon der vi mener vi har kontroll, hvor vi fortsatt har gjennomgående lav smitte i Norge, men vi har noen store lokale utbrudd som håndteres lokalt. Vi har mange virkemidler for å slå ned smitten før det blir en bølge, og det håper og mener vi vi skal lykkes med.

Fredag kom det frem at FHI planlegger for en ny nasjonal smittebølge. De vurderer imidlertid risikoen for nasjonal smitte for lav. Risikoen for lokale utbrudd betegner de derimot som høy.

I «Koronadagbøkene» følger vi flere helsearbeidere som forteller sine historier fra pandemiutbruddet og fram til i dag. Premiere søndag 13. september kl. 21.45 på TV 2 og TV 2 Sumo.