Norsktalende Ahmed fanget på Lesvos: – Utmattelsen begynner å tære på

Ahmed Ahmad Imini (22) befinner seg på Lesvos, der han bodde i Moria-leiren da branner begynte å bryte ut tidligere i uken.

– Da brannen brøt ut, la jeg på sprang, men jeg så mange barnefamilier som ikke klarte komme seg ut. Så jeg løp fram og tilbake og hjalp dem, men det gjorde at jeg ikke fikk med meg noen egne ting, sier han til TV 2 på norsk.

Bodde i Norge

Imini har nemlig bodd to år på Stord, fram til han i 2018 fikk avslag på søknaden om asyl i Norge.

Etter bare noen dager tilbake i Afghanistan forteller han at trusler fra Taliban igjen tvang han på flukt.

Nå er han i en håpløs situasjon i Moria, med kun klærne han står og går i som eneste eiendeler.

– Jeg synes synd på barnefamiliene, vi har ingenting her. Jeg er her alene, så jeg har ikke fått noe særlig hjelp, men jeg fikk litt mat i går av en hjelpeorganisasjon, forteller han, og sier han håper han kan være like heldig lørdag.

Maten fredag var den første maten han fikk etter brannene tidligere i uken.

Leter etter papp

Imini forteller at han hver natt har funnet seg et nytt sted å sove, i håp om å finne et bedre sted.

Nå er han så utmattet av mangel på mat og drikke, og har bestemt seg for å bli der han er.

– Jeg håper på å finne meg noe papp til natten. Er jeg ordentlig heldig får jeg meg et teppe. Utmattelsen begynner å tære på, sier han.