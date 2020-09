Disney-stjerne måtte på avrusing i 230 dager

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den tidligere Disney-stjernen Shaun Weiss ser helt annerledes ut etter å ha vært på avrusing for stoffmisbruk og alkoholisme.

Skuespiller Shaun Weiss (42), godt kjent fra Disney-filmene «The Mighty Ducks'», har endret utseendet sitt totalt etter å ha havnet på feil kjør.

Det gikk nedover etter karrieren for Weiss, som spilte målmannen Greg Goldberg på 90-tallet. Det førte til at han misbrukte stoff og alkohol skriver danske Ekstrabladet.

Startet pengeinnsamling

Nedturen ble også verre da begge hans foreldre døde, men han fikk til slutt støtte av sin venn, Drew Gallagher, for å få orden på livet sitt igjen.

Nå har han vært rusfri i mer enn 230 dager, og det har ført til en stor forandring som har blitt vist på hjemmesiden til GoFundMe.

HVITT SMIL: En frisk og glad Shaun Weiss smiler stort med nye tenner. Foto: GoFundMe

Gallagher startet en innsamling for å kunne dekke behandlingen til Weiss. Og nylig kom et bilde av en frisk og smilende Weiss. Det har blitt samlet inn nesten 15.000 dollar, det tilsvarer rundt 135.000 norske kroner.

– Weiss har det mye bedre og trives, sier Gallagher.

Snart et helt nytt smil

Gjennom behandlingen har Weiss gjort flere operasjoner i munnen, og han har blant annet fått nye, hvite tenner.

Det er for øyeblikket kun i overmunnen han har fått nye tenner, men ifølge GoFundMe blir det snart endringer på det.

GODE VENNER: Her er Shaun Weiss sammen med sin venn Drew Gallagher. Foto: GoFundMe

– Vi er tett på slik at Shaun snart får nye tenner i hele munnen, skriver Gallagher på hjemmesiden til GoFundMe.

Tannlegen til Weiss har selv betalt alle utgiftene for det nye smilet, slik at behandlingen er helt gratis for den tidligere Disney-stjernen.

– Han føler seg velsignet for at han snart får nye permanente tenner i hele munnen, forklarer Gallagher.