Fotballryktene: Denne mannen skal løse Chelsea-problem

Flere medier, blant dem Daily Mail, hevder at Chelsea har fått akseptert et bud på Rennes-keeperen Edouard Mendy. Han er 28 år, har landskamper for Senegal og vil koste 25 millioner pund – rundt 290 millioner kroner.

Skal man tro den britiske avisen, ble Mendy hentet ut av Rennes-trening fredag og skal gjennomgå den medisinske testen i London. Avisen skriver at målvakten vil konkurrere med Kepa Arrizabalaga om å bli førstekeeper – noe som har vært en problemposisjon for Chelsea, ifølge flere eksperter.

En annen senegaleser, Ismaila Sarr, kan ende i Liverpool. Ifølge Football Insider er det sterk interesse fra Premier League-mesteren. Lynraske Sarr scoret to da Watford slo Liverpool i vinter.

Manchester United henter angivelig et spisstalent fra Manchester City – seks år etter at han ble rappet fra dem. Manchester Evening News melder at klubbene er blitt enige om en overgangssum som kan stige til 1,35 millioner pund for den 17 år gamle Charlie McNeill. Den unge spissen forlot City i juni, men klubbene må fortsatt bli enige om en overgangssum for å unngå en såkalt utdanningskompensasjon.

Ifølge The Times har McNeill allerede signert for Manchester United.

Héctor Bellerín linkes stadig bort fra Arsenal. Skal man tro Marca, kommer Barcelona til å forsøke å hente høyrebacken på lån.

José Mourinho er ute etter å hente en spissreserve til Harry Kane. Ifølge Sky Sport Italia blir det neppe Napoli-spiss Arkadiusz Milik. Ifølge engelske Sky Sports kan det derimot bli Watford-kaptein Troy Deeney, som Tottenham angivelig følger situasjonen til.

Samtidig er West Bromwich i samtaler om å hente Deeney, melder Football Insider.

Jadon Sancho til Manchester United er trolig sommerens mest omtalte overgangssaga. Nå vurderer de røde djevlene å droppe en eventuell overgang på grunn av priskravet på over én milliard kroner, hevder Daily Star.

Emiliano Martínez gjorde sakene sine bra for Arsenal da Bernd Leno ble skadet. Nå er både Brighton og Aston Villa interesserte i å hente målvakten, melder The Guardian.

Joshua King linkes stadig bort fra Bournemouth. Klubben er villig til å la ham dra for den rette prisen, skriver Telegraph.