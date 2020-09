Kvinne (33) brøt karantenereglene – da fikk politiet nok og satte på henne fotlenke

Ifølge politiet skal kvinnen ha reist fra New South Wales til Vest-Australia 1. september. Der skulle hun etter regelverket ha satt seg i karantene i hjemmet sitt i Perth i 14 dager.

Under en rutinemessig kontroll oppdaget derimot politiet at hun slettes ikke hadde isolert seg, men hadde besøk av to menn.

Politiet ga kvinnen en bot på 1000 australske dollar, som utgjør i overkant av 6500 norske kroner, og innkvarterte henne på et karantenehotell.

– Etter en nøye vurdering av bruddet og kvinnens tidligere historikk, har politiet besluttet at det er nødvendig å overvåke kvinnens bevegelser i karanteneperioden, skriver politiet i en pressemelding ifølge ABC News.

Dermed blir den 33 år gamle kvinnen den første i Vest-Australia med fotlenke som følge av brudd på karantenebestemmelsene.

Ny lov

Det var politisjef Chris Dawson som utstede orderen, og fotlenken ble festet til kvinnen fredag kveld.

– Fotlenken, som sitter på kvinnens ankel, vil sitte på frem til karanteneperioden er over, står det videre.

Loven om at politiet kan benytte fotlenke i situasjoner hvor de mener det er stor fare for brudd på karantenebestemmelsene, kom i kjølevannet av at delstaten erklærte unntakstilstand i forbindelse med koronautbruddet, skriver ABC News.

PROTEST: Politiet pågriper en mann under demonstrasjonen «freedom day» i Melbourne. Folket protester mot myndighetenes strenge restriksjoner under korona, mens politiet på sine side vil hindre at store grupper med mennesker samles. Foto: James Ross / AAP Image / AP) Foto: James Ross

Omfattende protester

I likhet med flere andre land, er det protester i Australia over myndighetenes strenge koronarestriksjoner.

Politiet har pågrepet flere titalls personer under de ulovlige anti-lockdown-demonstrasjonene som ble holdt i Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide og Perth lørdag.

Bekreftede smittetilfeller i Australia har mer enn tredoblet seg de to siste månedene, skriver BBC. Ifølge Worldometers er over 26.500 personer smittet og over 800 har dødd med korona.