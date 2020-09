Kjemper mot skogbrann og konspirasjonsteorier: – Rykter sprer seg som ild i tørt gress

Brannmannskapene i Oregon kjemper døgnet rundt mot enorme skogbranner. Samtidig må de håndtere en flom av feilinformasjon, rykter og konspirasjonsteorier knyttet til brannene.

Flere innlegg i sosiale medier hevder ekstreme politiske grupperinger, både på ytre venstre- og høyreside av amerikansk politikk, har startet brannene.

Antifa og Proud Boys

FBI har etterforsket en rekke av anklagene, og konkludert med at de ikke stemmer. Myndighetene i deltstatene Oregon og Washington ber Facebook slå ned mot innleggene, som hevder at både venstreradikale antifa-tilhengere og høyreekstreme Proud Boys står bak brannene.

– Jeg er fysisk og psykisk utmattet. Vi har arbeidet veldig hardt med å beskytte liv og eiendom, skriver brannmann Matt Lowery i et Facebook-innlegg gjengitt av AP News.

Lowery forteller at brannmennene blir konfrontert med rykter om brannstiftelsene mens de arbeider.

– Det er varmt, tørt og brann sprer seg raskt under disse forholdene. Det er ingenting som tyder på at det er Antifa eller Proud Boys som stifter branner. Vent på informasjon, oppfordrer brannmannen.

– Som ild i tørt gress

Politiet i Oregon stiller seg bak oppfordringen. De opplever nå at nødtelefonen blir ringt ned av personer som gir antifa-medlemmer skylden for brannene. Ifølge CNN har den høyrevridde konspirasjonsteorien QAnon stått i bresjen for anklagene mot antifa.

– Rykter sprer seg som ild i tørt gress, advarer sheriffen i Douglas County.

I likhet med mange andre lokale politidistrikt har de blitt oversvømt av falske anklager mot ytterliggående politiske grupper.

Den store pågangen kan få konsekvenser for nødetatenes viktige arbeid i kampen mot brannene.

– Konspirasjonsteorier og feilinformasjon tar opp viktige ressurser fra lokale brannmannskaper og politimenn, som arbeider døgnet rundt for å få disse brannene under kontroll, advarer FBI.

Herjer videre

Minst fire mennesker er funnet døde i brannene, og mange er fortsatt savnet i brannene sør i Oregon nær Medford og i nord nær delstatshovedstaden Salem, opplyste guvernør Kate Brown fredag ettermiddag lokal tid.

Brannene herjer i områder som til sammen utgjør over 400.000 hektar, noe som er ny rekord. De kraftige brannene har tvunget 40.000 innbyggere bort fra hjemmene sine, og 500.000 har fått beskjed om å evakuere eller forberede seg på det. Det er en justering fra torsdag, da myndighetene ga ordre om at en halv million innbyggere i delstaten måtte evakuere.

Massedød

Skogbrannen har også nærmet seg Portland og gitt byen den dårligste luftkvaliteten i verden, ifølge det sveitsiske selskapet IQAir. Det er innført unntakstilstand i området i og rundt byen.

– Vi forbereder oss på massedød, basert på det vi vet og antall bygninger som er tapt, sa Andrew Phelps, direktør for Oregons krise- og beredskapsetat, på en pressekonferanse fredag.

Guvernør Brown sier foreløpige rapporter fra politiet indikerer at mange er savnet i utkanten av Portland.