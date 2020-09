Politimenn gir hverandre skylden for George Floyds død

De fire tidligere betjentene som er siktet for drapet på George Floyd har alle vidt forskjellige forklaringer om hva som egentlig skjedde.

Fredag møtte de fire betjentene i retten, alle siktet i forbindelse med George Floyds dødsfall 25. mai. Derek Chauvin er siktet for forsettelig drap, mens J. Alexander Kueng ,Thomas Lane og Tou Thao er siktet for å ha bistått dem.

Ulike historier

Drapssiktede Derek Chauvin stilte for første gang i retten fredag. Han vekslet ikke så mye som et blikk med sine medtiltalte. Foto: Cedric Hohnstadt/AP Photo

Alle sier Floyds dødsfall kunne vært unngått, men retter samtidig pekefingeren mot alle andre enn seg selv. Ifølge rettsdokumenter nekter hver og en av betjentene for at de hadde ansvar for den fatale pågripelsen.

Lane og Thao, som var relativt ferske i politiet, peker på at det var erfarne Chauvin som ledet aksjonen. Chauvin hevder på sin side at han bare bisto i en allerede pågående sak.

Én ting er de enige om. Forholdet mellom veteranen Derek Chauvin og de andre betjentene er helt sentralt i saken, ettersom alle har en svært ulik oppfatning av sin rolle i pågripelsen.

– Døde av overdose

Chauvin er betjenten som ble fanget på film da han presset kneet sitt mot nakken til George Floyd. Under fredagens rettsmøte vekslet han ikke så mye som et blikk med sine tidligere kolleger.

Drapssiktede Derek Chauvin ble fraktet ut bakveien etter rettsmøtet. Foto: David Joles/Star Tribune via AP

Chauvins forsvarer Eric Nelson, mener de ferske betjentene må ta ansvaret for dødsfallet, skriver The Guardian.

Han hevder Floyd døde av en overdose, og sier dødsfallet kunne vært unngått om betjentene Kueng og Lane hadde kontaktet ambulansen tidligere. De to skal ha vært først på stedet.

– I stedet slet de med å få kontroll på Floyd og tvang ham inn i politibilen, som sannsynligvis forverret tilstanden hans dramatisk, sier forsvareren.

Unik politi-sak

Washington Post skriver at politibetjenter har for vane å stå sammen i saker om overdreven maktbruk. Floyd-saken kan bli et sjeldent unntak, hvor alle de involverte skylder på hverandre.

– Det vil mest sannsynlig bli ført et anklagende forsvar under rettssaken, sier Thomas Lanes forsvarer ifølge avisen.

Flere demonstranter samlet seg utenfor rettslokalene fredag. George Floyds dødsfall inspirerte store demonstrasjoner mot politivold og rasisme i både USA og resten av verden. Foto: Kerem Yucel/AFP

– Det er mulig at alle betjentene vil ha en ulik versjon av hva som skjedde og legge skylden på hverandre, legger forsvareren til.

På grunn av de ulike historiene, ønsker alle forsvarsadvokatene at betjentene skal stilles for retten individuelt, heller enn i en felles rettssak. De mener de mange anklagene vil true hver betjents rett til rettferdig rettegang. Påtalemyndighetene er sterkt kritisk til forslaget, og sier fire ulike rettsaker vil være en stor påkjenning for de pårørende.

Saken forventes å nå domstolen mars neste år.