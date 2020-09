Spillerne får munnkurv på ett felt. Slik forklarer Hareide de nye, strikte RBK-reglene

Nærmeste nabo til Rosenborgs treningsfelt er MC-klubben Rams. Men etter Åge Hareides gjeninntreden som RBK-trener er det ikke bare støyen fra motorsykler som høres under ei vanlig fredagsøkt på Lerkendal.

Lyden av en drone som flyr over treningsbanen er ikke til å ta feil av.

Fra lufta filmes øktene, før de analyseres og evalueres. Den påfølgende formiddagen får spilleren en tilbakemelding på plusser og minuser.

Det er med andre ord ikke lenger slik at en trening er ferdig og kvittert ut idet spillerne forlater feltet.

– Visuelt er det veldig bra å se bilder av det du har gjort. Da lærer spillerne raskere med tanke på det de skal gjøre offensivt og defensivt, sier Åge Hareide.

– Det holder ikke lenger å analysere video fra kampene?

– Nei, det gjør det ikke. Vi vil gjerne ha fra treningene også. Når du snakker med en spiller er det veldig vanskelig når han skal huske den situasjonen der han gjorde det og skulle vært der. Da kan du heller vise videoen og si «her gjør du det riktig, og her er det galt». Det er mye lettere og mer pedagogisk å gjøre det på den måten, sier RBK-sjefen.

Sene treninger

66-åringen forklarer at dette var noe han fikk øynene opp for mens han trente Malmö.

Videoanalysen fra treningen er også mye av grunnen til at Rosenborg har gått fra å trene klokka 10.30 under Eirik Horneland og Trond Henriksen, til 13.00 under Hareide.

– Da får du tid før trening til å forberede deg godt og gå gjennom treningen dagen før. Og så viser forskning at du enklest tar til deg kunnskap midt på dagen, når du er mest våken.

– Så det holder ikke bare å møte opp på feltet og til kamp?

– Nei, det gjør det ikke. Det er viktig å gjøre spillerne bevisst på det. Det vi driver med er 90 prosent læring, og ti prosent fysisk fostring. Det fysiske er ikke noe problem. Vi har GPS-måling på spillerne og ser hvor mye de løper, alt det er supert. Dette handler aller mest om læring og å ta de rette valgene på banen, sier Hareide.

Restriksjoner på filming

Noen som derimot ikke får filme hele økta, er mediene. Det er innført en «makstid» på de første 30 minutter. Etter det står man fritt til å følge treningen fra sidelinja, men kameraet må være avslått.

– Dere filmer alt vi gjør utpå der. Når det gjelder oppvarmingsøvelser, pasningsøvelser og spilløvelser helt i starten er det ikke farlig å vise fram noe. Men når dere farter rundt omkring og har en hel filmrull inni der, sier Hareide og sikter til TV 2-fotografens kamera.

– Da kan dere jo vise det til hvem som helst. Det er vi ikke særlig opptatt av at dere skal få lov til.

– Men vi kan jo fortsatt følge treningen? Det står fullt av folk ved gjerdet og ser på?

– Ja, men du kan ikke gjengi hva vi gjør. Du kan se, men du klarer ikke å gjengi nøyaktig hva vi gjør, hevder Hareide.

Men restriksjonene stopper ikke der: Hvis for eksempel Pål André Helland sliter med en skade, får han heretter ikke lov til å uttale seg i mediene om verken skadeomfang, diagnose eller prognoser.

– Spillerne får ikke uttale seg om egne skader. De er ikke medisinutdannet, noen av dem, og det har vi personell til å ta seg av. Da blir det nøyaktig. Den vanlige mannen i gata leverer ikke ut sin legejournal, så det er ikke nødvendig at vi gjør det heller, sier han.

Uansett hva man måtte tenke om metodene er det liten tvil om at det er en tydelig sjef som har ankommet Lerkendal.

Skal vinne serien neste år

Åge Hareide har ikke tapt en fotballkamp siden oktober 2016, men han har heller ikke ledet et fotballag siden november 2019. Gjensynet med Brakka og Lerkendal har foreløpig være utelukkende positivt.

– Her er det gode fasiliteter, gode treningsbaner og alt er tett på. Brakka står der, maten er god og spillerne er gode. Det er veldig artig å trene dem. De har lyst til å bli trent og responderer godt på det vi holder på med. Så det er en fornøyelse, sier han.

Samtidig er det en spillergruppe som for øyeblikket ligger 16 poeng bak serieleder Bodø/Glimt. Seriegullet er i praksis utenfor rekkevidde, selv om Hareide har en halv sesong på seg til å få skikk på trønderne.

– Hva er målet ditt nå på kort sikt?

– Målet er å bli bedre for hver gang vi spiller kamp. Det er det vi kan gjøre nå, vi må glemme tabellen. Vi må sørge for at vi får enda jevnere og bedre prestasjoner framover. Så får vi regne i hop når julaften er her, og se hvordan situasjonen er i Rosenborg da.

– Er målet å være Eliteseriens beste lag herfra og ut?

– Ja, vi kan ha et ønske om å være det. Jeg har ikke satt noen annen målsetting enn at vi skal bli bedre. Vi har en klar ambisjon om å nå Europa.

– Men neste sesong er målet å være nummer én?

– Ja, det synes jeg jo, svarer Hareide.

Han har ført Danmark til to sluttspill, vunnet serien i Sverige og ledet Malmö i Champions League, men 66-åringen garanterer at motivasjonen ikke er mindre når han nå tar på seg jobben å gjøre Rosenborg til Norges beste lag igjen.

Den starter med bortekamp mot Strømsgodset på søndag.

– Hvis jeg ikke var motivert, ville jeg ikke tatt jobben her. Jeg vet hva som kreves i Trondheim. Det er høye krav for en trener i Rosenborg. Men jeg liker presset, jeg liker spenningen. Det er det som inspirerer meg og som driver meg som trener. Ellers kunne jeg pensjonert meg om 14 dager. Men jeg klarer ikke den type liv ennå. Jeg er fortsatt veldig glad når jeg kjører på jobb, kommer i garderoben med spillerne, snakker med staben om dagens trening og er ute på banen sammen. Det er et fantastisk liv. Og på søndag er det kamp. Å leve med adrenalinkicket det gir, er en viktig faktor i livet, sier Hareide.