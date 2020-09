Ser du hvem disse ligner på?

– Det er et kult party-triks, sier danske Sonja Lovdal, som blir sammenlignet med Game of Thrones-stjerne.

Instagram-kontoen Same.de.la.same, som sammenlikner kjendiser og folk som ligner på dem, har fått stor oppmerksomhet i utelandske medier den siste tiden.

Israelske Freddy Slivinski, som står bak kontoen, sammenlikner ikke bare bilder av folk som ligner på kjendiser – han spør dem også hvordan de opplever det.

– Da jeg var liten pleide jeg og tvilling-broren min å leke en lek der vi fant mennesker som så ut som kjendiser. Jeg ønsket å dedikere denne siden til dem som likner på kjendiser, og høre hvordan det oppleves for dem, sier han til The Sun.

Et eksempel er den britiske studenten Ella Norton, som stadig blir sammenlignet med skuespiller Emma Watson.

– Det er et utrolig fint kompliment å bli sammenlignet med Emma Watson jeg føler meg heldig som blir sammenlignet med en som er så inspirerende. Jeg blir ofte stoppet på gaten av folk som tror jeg er Emma, og folk spør om autografen min, noe som er helt surrealistisk for meg, sier hun.

Ble hyret inn som Bruce

Argentinske Pablo Perillo får stadig høre at han ligner Brue Willis.

Faktisk har han steppet inn i en reklame en gang, da Willis ikke hadde anledning.

– Bruce har ikke instagram, så folk blir forvirret, de skjønner ikke om jeg er den ekte Bruce eller ikke, sier Perillo, som har tatt navnet doublebruce på instagram.

– Her om dagen ble jeg tagget av Tom Hanks kone og Stallones bror. En gang dro jeg til Budapest for å erstatte ham i en reklame fordi den ekte Bruce spilte inn en film i New York, forteller han.

– Stolt

Også Kim Kardashian har en look-alike.

– Å være en som ligner på Kim K er blitt en del av mitt liv. Fansene hennes gir meg komplimenter og vil ta bilder med meg, mens de som ikke liker henne kommer med stygge kommentarer. Uansett er jeg stolt av utseendet mitt og at jeg ligner på henne, sier hun.

Dansk Arya Stark

Danske Sonja Lovdal blir på Instagram-kontoen sammenlignet med Game Of Thrones-stjerne Maisie Williams.

– Det er gøy å tenke på at jeg ser ut som Arya Stark fra Game of Thrones. Det er et kult party-triks. Det er ikke sånn at folk stopper meg på gaten, men noen ganger stirrer folk litt, sier hun.