Smilte da han ble tatt igjen. Nå forklarer Tour-rytteren hvorfor

Det ble som ventet en eksplosiv avslutning på den 13. etappen til Puy Mary. Et stort brudd kom seg avgårde tidlig på etappen. Med fire mil igjen til mål stakk amerikanske Neilson Powless fra de øvrige bruddrytterne. Powless fikk et forsprang på nesten ett minutt, men fikk selskap av Boras Maximilian Schachmann en drøy mil seinere.

Da tyskeren kom opp på siden av Powless utvekslet de to rytterne noen ord. Powless smilte. Etter målgang forklarte han TV 2 hva som ble sagt.

– Jeg har kjent Schachmann i et par år. Han har tilbragt et par vintre i Sacramento. Da han kom opp til meg sa han: «La oss gjøre Sacramento stolt», forteller Powless.

– Jeg sa at jeg måtte gjøre en jobb for gutta bak, og at jeg var på stålet. Han hadde gode bein. Max er en fin fyr, så det var fint å være i tet med ham, fortsetter Powless.

Den vennskapelige tonen til tross: Schachmann viste ingen nåde da han noen kilometer seinere parkerte Powless og kjørte solo mot mål. Det så en stund ut til at Schachmann ville holde unna for forfølgerne, men med drøyt to kilometer igjen fikk han selskap av Daniel Martinez og lagkompis Lennard Kämna.

– Jeg trodde jeg hadde en sjanse. Jeg hadde en god rytme i den nest siste stigningen, men jeg ble veldig sliten i den siste stigningen, forteller Schachmann.

Tyskeren mener fredagens etappe lover bra for fortsettelsen.

– Beina mine er tilbake. De er mye bedre enn de første dagene, så hvorfor ikke prøve så ofte som mulig? Jeg visste at den siste stigningen ikke passet meg spesielt bra, spesielt ikke siden Alaphilippe og Martinez satt i gruppen bak. Derfor bestemte jeg meg for å gå tidlig, forteller han.

Det holdt bare nesten. Powless' lagkamerat Martinez utmanøvrerte både Schachmann og Kämna mot slutten.

– Jeg er så glad på Danis vegne. Det var litt press på oss siden vi var tre i bruddgruppen. Vi spilte kortene våre perfekt, konkluderer Powless.