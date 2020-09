Milliardmannen skadet da han tok på seg buksa

Baseballstjernen Zack Wheeler (30) skrev under på en femårskontrakt verdt drøyt en milliard kroner da han signerte for Philadelphia Phillies for drøyt ni måneder siden.

Nå setter en skade av det svært absurde slaget en stopper for at han kan spille denne helgen.

Årsaken? Det gikk galt da han skulle ta på seg buksa!

Wheeler klarte på et eller annet vis å skade neglen på sin høyre langfinger mens buksen skulle på, og smertene gjør at kasterens høyrearm er blitt midlertidig indisponert.

– Du kan ikke dikte opp noe slikt, sier Phillies-manager Joe Girardi.

Wheeler skulle egentlig startet lørdagens kamp mot Marlins, men nå vil fingeren hans tidligst være i aksjon mandag.

– Den er veldig sår, sier Girardi.