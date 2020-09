Viking-back klar for gresk toppklubb

Det bekrefter den greske klubben på sine nettsider.

21-åringen har signert en fireårskontrakt og får drakt nummer 16 hos klubben som ble nummer to i Hellas forrige sesong.

Det betyr at alle detaljer er i bokse etter at TV 2 tidligere i uken kunne melde at Viking hadde godtatt et bud på over 12 millioner kroner for Pereira.

– Signalene vi har fått fra Adrian er at han ønsker dette. Det er også noe som ligger i vår vurdering: Vi har avslått bud tidligere der han ikke har ønsket en overgang så sterkt, men nå prøver vi å få til dette, sa Viking-trener Bjarne Berntsen.

PAOK skriver at Pereiras fart, teknikk og jevne prestasjonsnivå har sørget for at flere klubber i Europa har hatt ham på blokken, men at PAOK til slutt vant kappløpet.

Adrian Pereira er oppfostret i Viking og har fått 38 kamper og fem mål for klubbens A-lag. Han har også spilt to kamper for Norges U21-landslag.

Adrian er sønn av klubblegenden Thomas Pereira som var Vikings venstreback i en årrekke på slutten av 90- og starten av 2000-tallet.