Nykommerne som vil sette fyr på Premier League

Overgangsvinduet er åpent helt frem til 5. oktober, men allerede når sesongen starter lørdag er mange nye fjes klare for å prøve seg i Premier League.

Alle nykommerne kommer garantert ikke til å lykkes, mens andre vil sette farge på den engelske toppdivisjonen.

Spørsmålet er hvem.

Vi har bedt tidligere sportsdirektør i Monaco og talentspeider, nå fotballskribent for ESPN, Tor-Kristian Karlsen plukke ut de fem mest spennende tilvekstene til Premier League så langt.

Kai Havertz (21) - Chelsea

Fra: Bayer Leverkusen

Pris: Ca. 740 millioner kroner (inkl. klausuler)

Posisjon: Midtbane/angrep

– Han er det mest spektakulære kjøpet i sommer hittil. Jeg føler han er blant de fem beste spillerne under 21 år i verden. Kanskje til og med høyere enn det, sier Karlsen.

– Han er en komplett offensiv midtbanespiller. Spilleforståelsen er utrolig bra og han har en enorm evne til å ta opp de riktige posisjonene. Både i og utenfor straffefeltet. Han er god med begge bein, selv om han primært er venstrebeint. Det at han er en god avslutter gjør ham både til en playmaker og en god målscorer.

På banen mener Karlsen at Havertz kan fungere både som hengende spiss, eller som en indreløper i 4-3-3-formasjon. Han er ikke bekymret for at den unge tyskeren skal slite med å finne seg til rette i Premier League.

– Han har erfaring fra Champions League, spilt landskamper for A-landslaget til Tyskland og gått gradene gjennom gode tyske ungdomslandslag. Pluss at han har over 100 kamper på toppnivå for Leverkusen. I en alder av 21 år, så er det et kanonkjøp.

Kai Havertz - karriere Lag Kamper Mål Bayer Leverkusen (2016-2020) 150 46 Tyskland 7 1

Timo Werner (24) – Chelsea

Fra: RB Leipzig

Pris: 570 millioner kroner

Posisjon: Spiss

– Det er kanskje et åpenbart valg, men det er vanskelig å komme utenom. Han har de riktige egenskapene til å lykkes i England som spiss.

– Han er meget hurtig, gjennombrudsshisig og ganske aggressiv i spillestilen. Både i presset og i duellene. Så er han etterhvert blitt en god avslutter. Før var avslutningene hans en stor akilleshæl, men der er han blitt enormt god. Man kan formelig se at han har et bilde i hodet av situasjonen før han avslutter. Han bearbeider den i forkant og tilrettelegger perfekt før han smeller til. I tillegg er han blitt brukende i luften.

Timo Werner - karriere Lag Kamper Mål VFB Stuttgart (2013-2016) 103 14 RB Leipzig (2016-2020) 159 95 Tyskland 31 12

Gabriel Magelhães (22) – Arsenal

Fra: Lille

Pris: 258 millioner kroner

Posisjon: Midtstopper

– Her kunne det også blitt Arsenals andre nye stopper, William Saliba. Begge er veldig spennende, men jeg tror at Gabriel er mer klar og at han har litt mer av de egenskapene som Arsenal trenger.

– Han er ekstremt tøff i duellspillet og veldig sterk fysisk, i tillegg til å være god i luften. Han er sikker i pasningsspillet, kanskje ikke så kreativ, men han spiller på ganske lav risiko. Samtidig har en god fot til å slå langpasninger diagonalt.

Karlsen har skrevet en artikkel om brasilianeren for ESPN, og i den anledning snakket han med folk som kjenner spilleren godt. Det han hørte gjorde han enda mer overbevist.

– Det de trekker frem er mentaliteten hans. At han er en vinnertype. Jeg har virkelig troen på ham. Så får man gi ham litt tid. Det er litt vanskeligere for stoppere å tilvenne seg nye ligaer enn for angripere, så man skal kanskje ikke vente at han fikser Arsenal-forsvaret umiddelbart. Men at det er en god signering på sikt, det tror jeg.

Gabriel Magelhães - karriere Lag Kamper Mål Avaí (2016) 39 2 Lille (2016-2020) 52 1 Troyes (lån - 2017) 4 0 Dinamo Zagreb (lån - 2018) 1 0

Donny van de Beek (23) – Manchester United

Posisjon: Midtbane

Fra: Ajax

Pris: 468 millioner kroner

– Det er kanskje nok et opplagt valg, men jeg mener van de Beek passer Manchester United utmerket. Skal man sette sammen en perfekt Premier League-spiller basert på ulike deler, så er han her nær å være prototypen.

– Han er rett og slett veldig god til det meste og har en veldig god arbeidskapasitet. I tillegg har han god touch på ballen og tar intelligente valg. Han har også en evne til å komme seg i scoringsposisjoner og å finne rom i 16-meteren.

Karlsen tror imidlertid at det er mer enn de rent fotballtekniske kvalitetene som gjør at Ole Gunnar Solskjær ønsket å forsterke en allerede stjernespekket United-midtbane med van de Beek.

– Han er en man kan stole på. Solskjær har identifisert ham som en spiller med rett mentalitet. Han er en ledertyper, som jeg ser for meg at han kan bli kaptein i Manchester United. Han er moden, men likevel bare 23 år.

Donny van de Beek - karriere Lag Kamper Mål Jong Ajax 35 8 Ajax 175 41 Nederland 12 0

Eberechi Eze (22) – Crystal Palace

Fra: QPR

Pris: 226 millioner kroner

– Denne er kanskje mer uventet. Eze er en uortodoks spiller som kan spille både sentralt på midten og på kanten.

– Han har et lavt tyngdepunkt. God til å passere folk med ballen og komme seg forbi ledd. Han er god til å komme seg mellom linjene og plukke opp ballen i rommene som oppstår der. Han er veldig bevegelig og kan snu seg raskt, både med og uten ball.

Den 22 år gamle engelsk-nigerianeren noterte seg for 14 mål i Championship forrige sesong, i en sesong der han spilte alle kampene for Queens Park Rangers.

Det er likevel spesielt et særtrekk som man kan se etter når Eze kommer i aksjon for Crystal Palace.

– Man kan legge merke til at han er veldig bevisst på å bruke hælen i kombinasjonsspill, noe som gjør ham effektiv når det sitter. Kanskje også en som ikke får tillit fra første minutt, men som kan komme.

Eberechi Eze - karriere Lag Kamper Mål Queens Park Rangers (2016-2020) 122 20 Wycombe (lån 2017/18) 22 5

Andre navn det knyttes spenning til

Disse fem er selvsagt ikke de eneste som er verd å følge med på, eller som kan slå gjennom.

Wolverhampton betalte 414 millioner kroner for 18 år gamle Fabio Silva fra Porto. Det forplikter, og man vil nok få se spisstalentet en del, selv om Raul Jimenez er førstevalget.

– Han er en ganske hardtarbeidende og entusiastisk spiss som er god feilvendt. I tillegg er han en god avslutter, selvsagt, spesielt til å være 18 år, men han har ikke slått vanvittig fra seg i Portugal heller, så..., sier en avventende Karlsen.

Han påpeker at Wolverhampton betalte over det dobbelt av hva Manchester City gjorde for Ferran Torres (22) fra Valencia. En langt mer etablert spiller, og en spiller som er flasket opp i en tilnærmet lik stil som det Guardiola ønsker å bruke ham.

– Han er en litt mer fryd-for-øyet-spiller enn Havertz og van de Beek. Det er vakkert, men kanskje litt mindre effektivt. Han vil ha øyeblikk der man kan se at det er en god spiller med fine detaljer, men at han kan bli borte i kamper og ikke prege dem i 90 minutter.

Solide signeringer

Manchester City regnes som Liverpools største utfordrer i kampen om ligatittelen denne sesongen. Liverpools eneste nysignering er foreløpig venstrebacken Kostas Tsimikas fra Olympiakos.

Han vil først og fremst være Andy Robertsons backup.

– Han er en frisk spiller med godt driv med ballen, og han er veldig god til å komme seg forbi spillere. Jeg tror han passer godt inn i den power-fotballen som Liverpool er kjent for. Så vil situasjonen være spesiell, fordi man trenger flere føtter å bruke enn tidligere, på grunn av kampprogrammet. Tsimikas kommer ikke til å gjøre seg bort.

Og til Leeds-fansen som gleder seg over signeringer av landslagsspillere som Robin Koch (Tyskland og Freiburg) og Rodrigo (Valencia og Spania) er beskjeden klar:

– Disse spillerne har kvaliteter utover det man har hatt behov for i Championship, og disse kan godt føre dem et par plasser høyere i ligaen. Opp mot øvre halvdel.

