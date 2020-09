Greenpeace har blokkert norsk oljetanker i over ett døgn

Aktivister fra Greenpeace i norden har siden torsdag ettermiddag blokkert for oljetankskip som skal inn til oljeraffineriet Preemraff i Sverige. Politiet er på stedet.

Det norske oljeskipet Grena Knutsen ligger fast i en blokade i Lysekil i Sverige.

Det er Greenpeace som står for blokkaden, som hindrer syv oljetankskip fra å seile inn til oljeraffineriet Preemraff.

Greenpeace protesterer mot at oljeraffineriet Preems skal utvides, og mener det er et brudd på Parisavtalen.

– Grena Knutsen frakter råolje fra Gullfaks-feltet via Preemraff og videre ut i verden. Klimaendringene stopper ikke ved svenskegrensa, og den norske regjeringen er ansvarlig for de klimagassutslippene vi eksporterer. Norge er verdens syvende største eksportør av CO2, midt i en pågående klimakrise. Utslippene Norge eksporterer er nesten ti ganger større enn utslippene her hjemme, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Den svenske kystvakten, Sjöfartsverket og politiet er på plass.



Pressetalsperson Jenny Widén i det svenske politiet sier til TT at politiet er på plass og samarbeider med partene, og at det er for tidlig å si om det er blitt begått noe lovbrudd.



Greenpeace sier CO2-utslippene fra raffineriet i Lysekil vil øke med én million tonn hvert år, om den svenske regjeringen innvilger Preems søknad om utvidelse.