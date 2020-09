Champions League-deltakelsen reddet

Norges to lag i Champions League i håndball, Vipers og Elverum, fryktet millionsmell på deltagelse i den gjeveste europacupen på grunn av store ekstrautgifter i forbindelse med koronatiltak. Nå kommer forbund og serieforening støttende til slik at lagene kan gjennomføre den uten frykt for store økonomiske tap.

Elverum og Vipers får inntil en million kroner fra Norges Håndballforbund til dekning av kovid-relaterte kostnader.

I tillegg kommer Norsk Topphåndball med 15.000 kroner i reisestøtte per kamp til Elverum. Vipers er allerede inne på denne støtteordningen fra serieforeningen.

- Vi er veldig takknemlige for denne støtten, og for alle hjelp vi har fått fra forbundet, sier sportslig leder i Elverum Nils Kristian Myhre til TV 2.

De er en sterk bidragsyter til at det nå blir mulig for oss å delta i Champions League. Nå er turneringen reddet.

Elverum har jobbet hardt i to år for å komme blant de 16 lagene som nå får delta i prestisjeturneringen, men korona-situasjonen har satt deltagelsen i fare.

TV 2 har tidligere skrevet at bare korona-testingen kan komme på rundt halvannen million kroner, og at de totale merutgiftene kan bli det dobbelt av det.

- Dette er helt strålende og et resultat av godt samspill, sier daglig leder i Vipers, Terje Marcussen. Vi klager ofte over vanskeligheter, men her skal forbundet ha all honnør.

Generalsekretær i håndballforbundet, Erik Langerud, forteller at de to klubbene i Champions League får en særbevilgning, men at også de andre Europacup-lagene skal få støtte.

- Det er viktig for norsk håndball et lagene våre spiller i Europa, og Champions League er i en særstilling. Derfor får også Vipers og Elverum en egen bevilgning på inntil en million hver. Men vi har også gitt to millioner til Norsk Topphåndball som skal fordeles mellom de andre lagene. Vi ønsker å bidra til at de skal få vært med selv under vanskelige forhold, sier Langerud til TV 2.

Storhamar, Byåsen, Tertnes, Molde, Drammen og Kolstad er de andre norske lagene som skal ut i Europa.

ØIF Arendal og Haslum har trukket seg fra europacup spill.

- Det siste er synd, men fullt forståelig. For de to lagene skulle ha spilt allerede i slutten av august, og på det tidspunktet hadde vi ikke den informasjonen vi har nå om gjennomføring med testing og karantene. Så det var det eneste riktige å gjøre for de to klubbene der og da, sier Langerud.

Vipers spiller sin åpningskamp i denne sesongens Champions League i Slovenia mot Krim på lørdag.

All usikkerheten om deltagelse og reise har allerede ført til økte utgifter. Og det kommer mer.

Elverum skulle ha åpnet hjemme mot Porto kommende torsdag, men det oppgjøret er gjort om til en bortekamp for at klubben skal få orden på alle korona-tiltakene. De blir det mange av denne sesongen, for begge lag skal spille 14 kamper i puljer med lag fra land som norske myndigheter har stemplet som røde.