Nordmannen hentet James da han var best – nå mener han Everton burde stått over

Everton trekkes frem som en av de største vinnerne på overgangsmarkedet, og det er knyttet stor spenning til hva Carlo Ancelotti kan få til i sin første hele sesong som manager på Merseyside.

En etablert Premier League-spiller i Abdoulaye Doucoure og Napoli-profilen Allan skal styrke en sårbar sentral midtbane, men de største forventningene tres allikevel nedover skuldrene på verdensstjernen James Rodriguez.

Colombianeren kommer fra Real Madrid, og har spilt under Ancelotti både der og i Bayern München, og det håpes på at nettopp hans kreativitet skal kunne løfte de blå fra Liverpool til nivåer der kun byrivalen har vært i nærheten av de siste årene.

– Dette er en klubb som ønsker å oppnå ting. Jeg tror ikke det er noe som kan skje over natten. Det er et prosjekt som må foregå over tid, men jeg har sett ting her som gir meg troen på at vi kan vinne. Vi vil bli bedre fremover, og enten i de neste månedene eller i årene som kommer, tror jeg vi kan vinne troféer, sier 29-åringen.

Ancelotti: – Vi vil til Europa

Sjefen hans er også klar på at målet definitivt er høyere enn bare å forbedre forrige sesongs 12. plass i Premier League.

– Det målet som vi ønsker å oppnå er å kjempe om de øverste plassene i Premier League. Vi vil nå Europa neste sesong. Det målet er ganske klart, og jeg tror vi kan klare det, sier Ancelotti. I

TV 2s dekning inn mot sesongstart er det imidlertid knyttet store spørsmål rundt hvorvidt det er realisme i ambisjonene.

– Jeg synes det er offensiv kommunikasjon både fra treneren og nysigneringen. Det vil overraske meg stort om Everton skal utfordre. James Rodriguez snakket vel om litt tid, men så fort du har meldt noe sånt så står du ved det. De har en klassetrener, som trener en av de dårligste spillergruppene han har trent, sier Brede Hangeland.

Han var med på hente James for sju-åtte år siden - nå er han skeptisk

I podkasten TV 2 laget - som kun tok for seg Everton - blir også James-signeringen debattert, og en som kjenner godt til colombianerens potensiale tar til orde for at Ancelotti kan ha bommet i sin spillerjakt her.

– Jeg er usikker på det prosjektet der. Kvaliteten til spilleren er det ikke noen tvil om. Venstrebenet, spilleforståelsen og pasningene. Han kan slå kort og langt og alt det der, men hvis han skal brukes på kant her så begynner jeg å lure litt på hvordan man skal jobbe bak ham for å klare å dekke opp. Han blir jo ikke med hjemover i det hele tatt, sier Tor-Kristian Karlsen.

Den tidligere Monaco-sportssjefen var sterkt delaktig i de innledende samtalene da James Rodriguez ble hentet fra Porto til Monaco i 2013, i den delen av karrieren der den nå snart 30 år gamle offensive midtbanespilleren blomstret.

– Han var kanongod i ett år i Monaco, knallgod i 2014-VM og hadde en veldig god førstesesong i Real Madrid. Men etter det, og de siste tre årene, synes jeg han er blitt litt komfortabel, sier Karlsen.

At colombianeren nå - sju år etter at han ankom fransk fotball og tok steget videre til La Liga - skal herje i Premier League, har nordmannen imidlertid vanskelig å se for seg. Og det til tross for at det nå er en mann som ledet James da han var på høyden som får manageransvaret.

– Det er en spiller som aldri har vært noe spesielt atletisk. Han har ikke noe voldsomt antall sprinter og høyintensitetsløp. For den typen spillere med den typen CV, så ville jeg vært veldig, veldig skeptisk. Det er moro, det er en sånn «latin lover»-affære. De første par ukene er det veldig moro og het kjærlighet, men etter hvert når hverdagen kommer så tror jeg dette her kan bli stusselig, sier overgangskeksperten som i disse dager blant annet jobber som skribent for ESPN.

Overrasket over at Ancelotti har jobben

Karlsen kjenner også Carlo Ancelotti fra sin tid i fransk fotball, ettersom italieneren var PSG-trener i samme periode, og poengterer at han har stor respekt for ham. Allikevel tror han ikke matchen med Everton pr. dags dato er den rette.

Fakta: James Rodriguez Navn: James David Rodríguez

Alder: 29 år

Nasjonalitet: Colombiansk

Høyde: 1,80

Posisjon: Offensiv midtbane/kant

Aktuell: Hentet til Everton fra Real Madrid for rundt 130 millioner kroner. Skrev toårskontrakt denne uken.

Draktnummer: 19

Landskamper/mål: 76/22 Tidligere karriere: 2006-08: Envigado

2008-10: Banfield

2010-13: FC Porto

2013-14: Monaco

2014-17: Real Madrid

2017-19: Bayern München (lån)

2019-20: Real Madrid

– Jeg ser et lappeteppe her. Jeg synes det var overraskende at Ancelotti tok den jobben, og jeg er usikker på at det var riktig av Everton å velge ham. Det er en stormannsgal eier som synes det er kjedelig å sitte med en hardtarbeidende, ung, interessant, ny generasjonstrener, sier Karlsen.

Spenningen rundt James Rodriguez og de andre nye deles uansett blant TV 2s ekspertise.

– Hvordan blir det i Premier League? Hva kan han og vet han om den ligaen? Det blir spennende å se, sier Brede Hangeland om Colombias ferskeste Premier League-spiller.

Thorstvedt: – Nå må de søren meg få uttelling

Hans kollega Erik Thorstvedt tok også til orde for at det er på tide å stille litt mer krav til et Everton, som etter at Farhad Moshiri overtok klubbenfor drøyt fire år siden har brukt elleville pengebeløp på spillerkjøp. Tabellplasseringene de siste fem sesongene er 11., 7., 8., 8. og 12.

– Det er ganske fascinerende. Han kjøpte klubben i februar 2016, og de har brukt seks milliarder kroner på å ta laget fra 9. plass den gang til 12. plass nå. Det er relativt dårlig uttelling, sier Erik Thorstvedt.

Når inntektene i samme periode har vært på under halvparten av utgiftene, mener TV 2s ekspert at det nå er på tide endelig å få noe igjen for milliardutgiftene til styrtrike Moshiri. Det tror han også de kan få.

– De er blitt en rar mellomstasjon for spillere enten på vei opp eller på vei ned. Men nå må de levere. Nå tenker jeg at det begynner å nærme seg, med Ancelotti og alt det som de har kjøpt. Nå må de søren meg få uttelling. De har sløst vekk så ekstremt mye penger, men nå har han fått et par vinduer til å gjøre et eller annet. Med defensive midtbanespillere og Rodriguez, så tenker jeg at Everton kan bli en av sesongens overraskelser, sier Thorstvedt.

