Jakter mann med pistol i Oslo

– Vi er på stedet med flere enheter etter en krangel mellom to personer. En av dem hadde i følge vitner kniv i hånden, den andre pistol.

Ingen er skadde, melder politiet i Oslo på Twitter.

– Vi har kontroll på mannen som hadde kniv, og søker etter han med pistol.

Operasjonslederen opplyser at personen med pistol forsvant fra stedet før politiet ankom, men at de fant mannen med kniven etter kort tid.

– Vi snakker nå med mannen med kniven for å prøve å finne ut hvem mannen med pistol er. Vi har vel grunn til å tro at dette ikke er en tilfeldig krangel, men at det er to personer som vet hvem hverandre er, sier Pedersen.

Politiet har flere patruljer på stedet som søker i området. Ifølge knivmannen løp mannen med pistol i retning Carl Berners plass.

– Vi har også en del kjente adresser hvor vi søker for å se om vi kan finne ham, sier Pedersen.

– Heldigvis har vi ingen skadde på stedet. Vi har heller ingen grunn til å tro at han skal være til fare for andre personer, legger han til.

Saken oppdateres!