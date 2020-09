Mann i 30-årene dømt til 13 års fengsel for nettovergrep mot barn

En mann i 30-årene, bosatt i Arendal, er i Aust-Agder tingrett dømt til 13 års fengsel for seksuell omgang med barn under 14 år, herunder også voldtekt. Overgrep og forsøk på overgrep ble gjennomført via et chatteprogram med videofunksjon med barn på Filippinene.