Erna Solberg om den store endringen: – Det er litt tomt

PRESSEKLUBBEN (TV 2): Noe har forandret seg etter at Solberg og ektemannen flyttet inn i statsministerboligen.

Det er syv år siden Erna Solberg vant over Jens Stoltenberg og ble Norges statsminister. I løpet av de årene har privatlivet hennes endret seg mye.

I TV 2-programmet Presseklubben forteller hun om hvordan livet som statsminister egentlig er.

– Lite sprell

– Det verste er at det er en 24/7-jobb. Du er på alerten hele tiden. Og så er du et veldig kjent menneske. Så det er lite sprell du kan finne på uten at noen merker det, ler hun.

Rett etter at Solberg fikk jobben i 2013, flyttet hun inn i statsministerboligen bak Slottet i Oslo.

Selv om man får disponere et spesielt hus som statsminister, er hverdagslivet der ganske langt unna det man kjenner fra for eksempel amerikanske TV-serier om livet i Det hvite hus.

– Det er ingen som jobber der. Det er et vanlig hjem for meg og Sindre, sier hun.

– Men er det ingen som kommer og vekker deg på morgenen, drar for gardinene og står klar med morgenkåpen?

– Nei, jeg våkner av radioklokken som de fleste andre. Også har jeg vekkerklokke på mobilen min. Enten for å stå opp litt før fellesklokken på radioen, eller for å kunne ta en liten sånn slumring, sier hun.

– Slumrer du mye?

– Nei, men jeg pleier hvis jeg har mulighet. Det er veldig godt med de ti ekstra minuttene.

Se Erna Solberg fortelle om livet som statsminister i videovinduet øverst i saken.

– Blitt litt tommere

Men det har skjedd en stor forandring i statsministerbolingen fra Solberg og mannen Sindre Finnes først flyttet inn.

– De første årene gikk barna på videregående. Da var det ofte mange som var innom på besøk og vennegjenger forskjellige steder i huset, sier hun og fortsetter:

– For vi hadde plass til at de kunne ha venner på besøk uten at foreldrene gikk i veien. Og det savner jeg litt, forteller Solberg.

For Solberg og mannen har en sønn og en datter som begge har flyttet hjemmefra.

Hun savner å høre lyden av barna og vennene deres.

– Det føles litt tomt. Det er nettopp de lydene som mangler. Og det er jo ikke sånn at barna hadde så veldig lyst til å være sammen med oss. Særlig ikke når de kom i tenårene.

– Men det er et fellesskap rundt et måltid eller de vennene som er der. Så det blir litt mindre lyd og litt tommere, sier Solberg.

