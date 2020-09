Bernal parkert av Pogacar og Roglic

Det var EF-rytter Dani Martínez som vant den 13. etappen i Tour de France etter å ha spurtslått bruddkamerat Lennard Kämna fra Bora-hansgrohe.

Men nedi i fjellsiden på vei til Puy Mary utspilte det seg et drama om den gule ledertrøyen. Da Tadej Pogacar gikk til, ble Egan Bernal parkert. Bare Primoz Roglic klarte å følge landsmannen i UAE Team Emirates-drakten.

– Han er helt skutt, utbrøt TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche.

I mål var Bernal 38 sekunder bak Roglic og Pogacar. Pogacar klatret til andreplass i sammendraget og er 44 sekunder bak Roglic.

Bernal tapte ungdomstrøyen til Pogacar. Fjorårsvinneren ligger nå på tredjeplass i sammendraget med 59 sekunder opp til Roglic.

– Jeg følte meg faktisk bra. Jeg prøvde mitt beste, men de var sterkere enn meg. Jeg kan ikke gjøre noe mer, jeg følte meg faktisk bra gjennom hele dagen. Vi må se hva som skjer de neste dagene. Jeg ser på tallene at hadde en av mine bedre dager. Hvis de andre er sterkere, kan jeg ikke gjøre noe, sier Bernal til TV 2.

SLOVENSK SUPERDUO: Primoz Roglic (t.v.) og Tadej Pogacar. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Rådvill fjorårsvinner

Colombianeren innrømmer at han er bekymret når han sliter på sitt beste.

– Det er ikke den beste situasjonen, men vi må holde fokus, holde hodet oppe, ta dag for dag og gjøre vårt beste, sier Bernal.

TV 2s ekspert Thor Hushovd forstår Bernals frustrasjon og bekymring.

– Rytterne ser på watt-målerne sine, og Bernal sto med store øyne og setter nærmest hadde personlig rekord, men de andre sykler fra ham. Da er det ikke noe å gjemme seg bak, men jeg tror alle er forundret over nivået i Tour de France og hvor høye watt-verdier noen klarer å ha, sier han.

– Det er derfor Bernal svarer frustrert, for han vet ikke hva han skal gjøre fremover når han presterer bedre enn han har gjort noen gang, men andre sykler fra ham, fortsetter Thor Hushovd.

– Det eneste håpet for Team Ineos og Bernal er at Pogacar og Roglic blir slitne ut over disse tre ukene. Det er det eneste håpet om Bernal ikke kan prestere noe bedre, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Fransk fadese

Den franske duoen Romain Bardet (AG2R La Mondiale) og Guillaume Martin (Cofidis) måtte slippe hovedfeltet på vei opp Col de Neronne. Bardet var i asfalten på etappen.

– Det er en trist dag for Frankrike når tredje- og fjerdemann har falt av, kommenterte TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

– Dette er et sammenbrudd for Frankrike, fulgte Kaggestad opp.

Bardet ligger på ellevteplass i sammendraget med tre minutter opp til Roglic, mens Martin følger på plassen bak med tre minutter og 14 sekunder til førsteplassen.

– Bardet er nok på vippen mellom å vurdere å tape masse tid for å kjøre for etappeseirer eller prøve å komme tilbake. Skal han komme tilbake, må han kjenne at han kan kjøre for topp fem, for jeg tror ikke Bardet vil jobbe på mange etapper for å komme mellom femte- og tiendeplass. Det er litt synd for det sportslige, for så lenge Bardet hadde vært der oppe og innenfor minuttet, så hadde vi hatt enda en smågæren rytter når han er på sitt råeste oppover. Og det er ingen – kanskje bare Pogacar – som kjører bedre nedover, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

Tour de France har i praksis blitt en landskamp: Slovenia vs Colombia.



Lave odds på allianser på tvers av laga i innspurten. pic.twitter.com/zCAMUdGcKp — Magnus K. Aarre (@magnusaarre) September 11, 2020

17-mannsbrudd

Det var stor kamp tidlig på etappen om å komme seg av gårde i brudd. Etter hvert dannet det seg et brudd på 17 ryttere som skulle gjøre opp om seieren.

På vei kom opp Côte d’Anglards-de-Salers kom det nye angrep. Først gikk Serge Pauwels (CCC), men det tok ikke lang tid før han fikk selskap av Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).

På vei opp Col de Neronne sa Schachmann takk for følget til Powless og dro av gårde alene. Dani Martínez (EF), Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) og Marc Soler (Movistar) gikk etter fra den opprinnelige 17-mannsgruppen og tok opp jakten på Schachmann.

Soler klarte ikke å hente med Martínez og Kämna. Med halvannen kilometer igjen til mål var jakten på Schachmann over. Schachmann ble parkert av Kämna og Martínez, som gjorde opp om etappeseieren. På de siste 500 meterne var det en støtefest mellom de to. Martínez spurtslo Kämna og sørget for colombiansk etappeseier på Puy Mary.