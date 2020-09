Marit Bjørgen om Northug-sjokket: – Jeg ble ikke overrasket

I kveldens sesongåpning av Senkveld gjester skilegendene Marit Bjørgen (40) og Martin Johnsrud Sundby (35) studio.

Hverken Bjørgen eller Sundby er overrasket over at Petter Northug ble tatt av politiet.

– Man har jo hørt rykter, sier Bjørgen og legger til at hun tar avstand fra det han har gjort.

Sundby fikk en trist følelse da han fikk nyheten.

– Det var bare kjipt. Vi har en lang felles historie. Han var en fantastisk konkurrent og rival, sier Sundby.

Fant narkotika

I august ble Petter Northug stoppet av politiet for råkjøring, og det ble funnet narkotika i boligen hans.

Northug bekreftet selv i sine sosiale medier at det stemte, og la seg flat for det han hadde gjort.

I en pressekonferanse i slutten av august fortalte han at han har et alvorlig rusproblem og at han ønsker profesjonell hjelp.

Sundby minnes de mange treningsturene de har hatt sammen gjennom skikarrieren. Bjørgen synes også at Northug er en fantastisk mann.

– Jeg kjenner Petter som en rolig, sindig gutt fra Mosvika. Jeg håper han har lyst til å endre litt på livsstilen, sier Bjørgen.

– Det er opp til han, legger hun til.

Programleder i Landskampen

Bjørgen og Sundby er begge aktuelle i sesong to av Landskampen, hvor Northug er programleder. 40-åringen roser Northug for arbeidet han gjorde under innspillingen.

LANDSKAMPEN: Martin Johnsrud Sundby og Marit Bjørgen er med i årets sesong av Landskampen hvor Petter Northug er programleder. Foto: Skjermdump Senkveld/TV 2

– Han gjorde en fantastisk jobb, sier Bjørgen.

Sundby er helt enig:

– Han har så mange talenter, og jeg er sikker på at han vil guide seg inn på et nytt spor, sier han og legger til at han tror det kommer til å gå fint med Northug.

God kveld Norge har kontaktet Northugs management. De har ikke besvart vår henvendelse.