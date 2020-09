Livsfarlige og lynraske el-sparkesykler selges fritt i Norge

I Norge er det et krav om at el-sparkesykler skal ha toppfart på 20 km/t. Likevel selges det mange med tredoblet hastighet.

– Norske fortau og gangveier er blitt livsfarlige for fotgjengere, sier Stein Leikanger, grunnlegger av protestgruppen «La oss ta fortauene tilbake».

Gruppen har over 14.000 medlemmer, og ønsker å få el-sparkesykler vekk fra fortau og gangveier.

– El-sparkesykler suser avsted i minst 50 km/t, blant gående. Forhandlerne lokker med «utenkelig topphastighet» og «kjapp akselerasjon», sier Leikanger.

HØY TOPPFART: En av el-sparkesyklene som selges på det norske markedet kan kjøre i 70 km/t. Foto: Skjermdump

Han reagerer sterkt på at fremkomstmidlene med høy hastighet finnes på det norske markedet.

– Det betyr at det er tusener av livsfarlige el-sparkesykler blant oss. De er livsfarlige for dem som bruker dem, fotgjengere og andre trafikanter, mener Leikanger.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med firmaene som selger de raske sparkesyklene, uten å få svar.



Første dødsulykke

Fredag ble det bekreftet at en mann døde etter ulykke med en el-sparkesykkel i Senja i Troms og Finnmark denne uken, bekreftet Universitetssykehuset Nord-Norge fredag.

Ulykken er den første elsparkesykkel-ulykken i Norge med dødelig utfall.

– Vi har vært svært bekymret for at det skulle skje en dødsulykke, og nå kom det. Det har bare vært spørsmål om tid før en så alvorlig ulykke med el-sparkesykkel skjedde i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Politiet vet ikke hvordan ulykken i Finnfjordbotn skjedde, men mener det er snakk om en singelulykke.

POPULÆRE: Store og små farer rundt i gater, på fortau og gjennom parker på de elektriske sparkesyklene. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

– En vei å gå

Politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt, Finn Erik Grønli, forteller at el-sparkesyklene i dag er lovlige å selge, men ulovlige å bruke.

– Når det ikke er krav om noe som helst erfaring for å kjøre dem, blir det en utfordring både for føreren og andre fotgjengere og trafikanter rundt, sier Grønli.

ØNSKER BEDRE SIKERHET: Finn Erik Grønli er politioverbetjent i seksjonen for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Han forteller at selv om det første dødsfallet kom denne uken, har politiet sett flere alvorlige skader allerede.

– Det er viktig å bedre sikkerheten rundt el-sparkesyklene, for der er det en vei å gå. Og det er begrenset hva vi kan få til av reguleringer når politikerne sender ut et helt nytt element i trafikkbildet, sier Grønli.

Forlanger straksforbud

Stein Leikanger mener nå at forhandlerne utnytter at det er lov å selge sparkesyklene, men ikke lov å kjøre over pålagt fartsgrense.

– Vi forlanger straksforbud fra Samferdselsdepartementet mot bruk av el-sparkesykler på fortau og gangveier, sier han.

Ser på innstramming av regler

Samferdselsdepartementet hadde ikke mulighet til å besvare TV 2s hendvendelser fredag kveld.

De sendte derimot ut en pressemelding om regulering av elsparkesykler 31. august, der de opplyser at de ser store utfordringer rundt bruken av kjøretøyene.

– Jeg ber derfor nå Statens vegvesen utrede nærmere hvordan vi bør stramme inn på de generelle reglene som gjelder parkering og bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.