– Finn fram til det varme Høyre som vil hjelpe mennesker i nød

– Jeg melder meg ut i skuffelse over at regjeringen ikke vil ta imot flere enn 50, sier Utne-Reitan til TV 2.

Han var ordførerkandidat for Høyre i 2015, og har også sittet i bystyret i 16 år.

– Alt for lavt

Utne-Reitan har ikke selv et bestemt antall han mener er rimelig for Norge i ta imot.

– Det er greske myndigheter som vet best hvor skoen trykker. Vi må sammen med dem finne et passende antall, sier Utne-Reitan og legger til:

– Men det å starte på et tall på 50 det mener jeg er alt for lav.

Han har en tydelig beskjed til statsminister Erna Solberg.

– Finn fram til det varme Høyre som jeg kjenner, som vil hjelpe mennesker i nød, sier Utne-Reitan.

– Stort hjertelag

Solberg mener Høyre «klarer å bruke hjertet og hodet, og hjelpe flest mulig».

– Det ligger et stort hjertelag bak det vi gjør. Nemlig å sørge for å bruke mest penger der hvor det hjelper mest. Det må faktisk være sånn at vi måles på effekten for de som trenger hjelp, ikke bare på hvor god samvittighet vi får eller hvor mange oppslag vi får i media for det vi gjør her hjemme, sier statsministeren til TV 2 fra partiets landsmøtet fredag.

– Hjelper flere enn 50

Hun får full støtte fra regjeringskollega, justisminister Monica Mæland.

– Vi er opptatt av å bidra til en vanskelig situasjonen for mange i verden. Vi er blant de landene som tar imot flest flyktninger og gir mest i bistand, opp mot hvor mange innbyggere vi er.

– Men nå kommer det sterke krav om at Norge må hjelpe flere enn de 50. Hvordan reagerer du på det?

– Vi hjelper langt flere enn de 50. Vi tar imot 3.000 flyktninger. Det har vi besluttet å gjøre. Det er et veldig høyt antall. Vi er opptatt av at vi skal ta vår andel, sier Mæland.