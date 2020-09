Bare tanken på sesongstarten gjør Mourinho deprimert

Se Tottenham-Everton søndag kl. 17.30 på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no.

Premier League-fans verden over gleder seg til Premier League-start i helgen.

Det gjør nok også Tottenham-sjef José Mourinho, men 57-åringen får også stadig gråere lokker av spesielt én bekymring før sesongstarten.

– Dersom jeg tenker for mye på det, vet jeg ikke hvordan jeg skal svare. Jeg kommer til å bli deprimert. Jeg vil ikke bli deprimert. Jeg vil gå inn i hver kamp med et smil, sier Mourinho i sin sedvanlige stil.

Tottenham har nemlig en vanvittig krevende sesongstart som starter med Everton hjemme i Premier League søndag.

På sesongens første 22 dager skal Spurs potensielt spille ni kamper. I tillegg til Premier League må de gjennom tre mulige kvalikrunder i Europaligaen og to runder i ligacupen, før landslagspausen i oktober.

Stiller spørsmål

Det forutsatt at man vinner. For å gjøre sjansene sine best mulig, bør man stille med best mulig mannskap.

– Her om dagen utfordret jeg guttene mine og spurte dem om hvem som mente de kan spille alle disse ni kampene i 90 minuttene. Ingen av dem sa til meg at det var mulig, sier Mourinho.

– Vi er veldig, veldig klar over at det er umulig å gjøre det. Det er ikke menneskelig. Det er en stor risiko når det kommer til ambisjonene våre, for det er veldig, veldig mulig at du taper en av disse kampene og det er i en del av Premier League der du kan tape, men fremdeles henge med, mens i Europaligaen eller ligacupen ryker du ut.

Han hevder at å nedprioritere en av turneringene vil gå imot klubbens natur, og stiller et spørsmål i retning engelske fotballmyndigheter.

– Ønsker de at vi skal spille med ungdomslaget i ligacupen? Vil de at vi skal gjøre det? Det er spørsmålet mitt.

Også Klopp

Liverpool-manager Jürgen Klopp ytret også sin bekymring over kampprogrammet før lørdagens sesongåpning mot Leeds.

Tyskeren ironiserte over at man i Premier League nå går tilbake til bare sju spillere på benken og tre innbytter, mot ni og fem i perioden etter koronapausen i vår.

– Det blir en skikkelig utfordring, spesielt med den fantastiske regelen med 18 spillere i stallen og tre innbyttere, sa Klopp.

– Det handler om spillervelferd. Jeg ønsket å si det, ingenting annet. Jeg skjønner ikke hvorfor vi engang diskuterer dette. Hele verden gjør det slik, i alle fall hele Europa, men det er slik det er. Det vil bare være vanskelig, men det er alltid vanskelig, så det er ikke noe nytt.

Kronargumentet mot fem innbyttere er at det vil gavne de store lagene, med brede spillerstaller, kontra de mindre. Innvendingen er at kampbelastningen er større for de største.

Tror på flere skader

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland har lang fartstid fra Premier League og har vært med på mange sesongoppkjøringer i Fulham og Crystal Palace.

Han peker på at i tillegg til det tette kampprogrammet, så har forsesongen vært forkortet. Det er en nærmest etablert vitenskap for hva som er riktig lengde og metode i «pre-season».

Nå må det tenkes nytt.

– De har verken hatt lang nok pause, eller hatt lang nok oppkjøring. Her har de måttet tegne opp kartet på nytt, og ingen vet helt hvordan det blir, sa Brede Hangeland i TV 2s nedtellingssending før Premier League-start.

– Jeg tror det er ganske sannsynlig at vi vil se mer skader på et tidspunkt. Vi vil se mer slitasje, og klubbene og det medisinske apparatet jobber jo frenetisk med hvordan de skal håndtere denne situasjonen. Ingen vet det helt.

Men i utfordringer ligger også muligheter.

– Det blir spennende å se hvordan de takler det. De som jobber i klubbene tenker på hvordan man skal løse det, og kanskje snu det til sin fordel, sier Erik Thorstvedt.

Slik er PL-starten:

Premier League starter lørdag kl. 12.30 på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no. Kampene du kan se er:

Fulham-Arsenal (13.30)

Crystal Palace-Southampton (16.00)

Liverpool-Leeds (18.30)

West Ham-Newcastle (21.00)