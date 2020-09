Derfor har Dorthe Skappel vært hemmelighetsfull rundt ekteskapet

Da Dorthe Skappel gjestet God morgen Norge tidligere denne uken, fortalte hun om alle utfordringene hun har hatt i sine 25 år i TV 2.

Hun har blitt kalt både «hønsehjerne» og «flyvertinne i programleder-klær», og sier det til tider har vært krevende å være programleder i God kveld Norge.

– Vi har vært litt uglesett på mange måter. Vi ble sammenlignet med Se og Hør da de var på det verste. Og ja; vi har gjort våre feil og vi har grafset for mye i blant. Det har gått seg til og programmet har utviklet seg veldig alle disse årene vi har holdt på. Jeg har mine svinn på skogen, det er ikke alt jeg er like stolt av. Men man lærer heldigvis underveis.

De negative kommentarene har hun heldigvis blitt flink til å ikke ta innover seg.

– Jeg husker i starten, da vi fikk anmeldelser i avisen, så syns jeg det var greit at de anmeldte programmet. At de anmeldte meg, hva jeg hadde på meg og hvem jeg var, det var ikke fult så kult. Det er noe med å skille klinten fra hveten. At de anmelder programmet for en form for journalistikk som kan kalles «grafsende», det er helt greit. Men ikke angrip meg privat ... Samtidig; å bli kalt «hønsehjerne»? Who cares.

PAR: Det finnes få pressebilder av ekteparet Skappel sammen. Dorthe giftet seg med John Skappel for rundt 35 år siden. Foto: NTB Scanpix

Holdt familien skjermet

Skappel snakker om en viktig balansegang i hennes yrke. Hun skal få kjendiser skal åpne seg opp til henne, mens har selv ofte har vernet om privatlivet.

Ektemannen hennes bygningsingeniør Jon Skappel (59), har vært klar på at han ikke ønsker å være i rampelyset. Paret har også ønsket å la barna selv bestemme hvorvidt de skal være i det offentlige søkelys.

– Jeg tror mye handler om at da jeg begynte i TV, hadde jeg allerede små barn og en mann som ikke var spesielt opptatt av å være på TV. Han sa: «Gjør hva du vil du, men ikke bland oss andre inn i dette».

Døtrene, Maria (34) og Marthe (29), bestemte seg til slutt for medievennlige karriereveier. Marthe har vært programleder på TV 2 og jobber med et strikke-merke. Maria har blitt designer og jobber for Holzweiler, med ektemannen Andreas Holzweiler (39).

For hennes del, har det derfor vært viktig å skille mellom hva som er privat og hva som er personlig.

– Hvis jeg skal få noen til å snakke om sitt liv, så kan jeg ikke bare holde kjeft om mitt eget. Jeg pleier å si at det er forskjell på det veldig private, og det personlige. Man kan godt være personlig i måten man snakker på, og likevel holde det privat. Jeg har ikke problemer om å snakke om alt rundt meg, men jeg holder et skille på hva som er mitt liv og mitt offentlige liv.

Bevisst på hva hun deler

Et eksempel hun selv bruker for å forklare skillet mellom det private og det offentlige, er da hun fjernet silikonimplantatene.

– Det handler om at noe deler man, og noe deler man ikke, sier hun, og fortsetter:

– Det handler om å holde på noe til du føler du kan stå i det. Jeg tok ut silikonpuppene mine. Det tok i alle fall et år før jeg fortalte både at jeg hadde tatt dem inn og at jeg hadde tatt dem ut. Jeg har ikke noe problemer med å snakke om det, det er ikke noe farlig. Men jeg ville stå i det når jeg først sa det.

God morgen Norge-programlederne understreker at den versjon man ser på TV, der Skappel stiller med glitter og glamour, er veldig annerledes fra slik hun er i hverdagen. Det sier hun seg enig i.

– Jeg har også den siden privat, som handler om at jeg nesten aldri bruker sminke. Jeg orker omtrent ikke vaske håret, neida, det hørtes veldig ille ut, sier hun lattermildt.

