Protesterte i Bergen - Redd for å bli arrestert i Hongkong

– Da jeg kom til Norge, hadde jeg dårlig samvittighet for at jeg burde gjøre noe for hjembyen min, Hongkong. Jeg gikk til Bergen sentrum, sto der alene og ropte slagord mot Kinas undertrykkelse. Men den nye sikkerhetsloven som har gjort oss potensielle kriminelle, forandret alt. Nå er jeg redd for å bli arrestert dersom jeg drar tilbake til hjembyen min, sier «Fem» fra Hongkong.

Den unge kvinnen har en rolig stemme og har mye på hjertet. Hun ønsker å være anonym av sikkerhetshensyn.

– Du kan kalle meg «Fem», sier hun.

Hun kom til Norge i fjor høst for å studere. Da hun var i Hongkong i juli og juni 2019, deltok hun på demonstrasjonene. De protesterte mot en utleveringslov som skulle gjøre det mulig å utlevere mennesker som var mistenkt for kriminelle handlinger fra Hongkong til Kina.

Hun var bekymret da hun deltok i demonstrasjonene, og brukte ansiktsmaske for å ikke bli identifisert.

– Vi blokkerte gater og protesterte ved å barrikadere oss mot politiet. Jeg kunne aldri ha forestilt meg en slik posisjon. Likevel måtte noen si klart fra, forteller hun.

Splittelse blant familier

Foreldrene hennes var skeptiske, og ønsket ikke at hun skulle delta i demonstrasjonene. Hun tror noen av de mange unge demonstrantene er avvist av familiene sine i Hongkong nå.

– Jo mer voldelige de blir, jo dypere splittelse blir det også blant familier. Nå er det mange familier som er knust. Mange unge demonstranter har mistet familiene sine for at de sto imot Kinas undertrykkelse, sier hun.

-Tibet og Xinjian idag, Hongkong i morgen

Da «Fem» kom til Norge, tenkte hun at hun burde gjøre noe for å fortelle om hjembyen til nordmenn. Deretter tok hun en paraply, noe som var protestantenes symbol og ropte slagord mot Kina.

– Jeg ropte, “Tibet og Øst-Turkestan (Xinjian) idag, Hongkong i morgen”, og fortalte til nordmenn om hjembyen min. Det var en fredelig demonstrasjon. Men at den nye sikkerhetsloven er vedtatt, bekymrer jeg meg mye, sier hun.

Den nye loven gjør at Kina kan overstyre det lokale folkestyret i Hongkong for å kunne straffe handlinger som anses som en fare mot nasjonal sikkerhet. Ifølge henne gjør denne omstridte loven alle til potensielle kriminelle.

Nå er hun redd for at hun kunne ha blitt fotografert eller rapportert da hun protesterte i Bergen eller i en annen demonstrasjon hun deltok i Norge.

– Jeg risikerer å bli arrestert dersom jeg drar tilbake, sier hun.

Fem sier hun har fått gode tilbakemeldinger fra nordmenn. Foto: Privat

«Fem» hevder at Hongkong har forandret seg betydelig i løpet av to årene. Ifølge henne forandrer Kina nå historiene i barnebøker, folk blir sporløst borte og Kina bruker usynlige måter å kontrollere folk.

– Før var det ikke slik. Vi hadde tillit til regjeringen, men nå stoler vi ikke lenger på myndighetene. Det har ført til at folk har mistet troen på fremtiden, legger hun til.

– Føler seg utrygge

Jessica Chiu er leder for Hongkong-komiteen i Norge. Hun sier til TV 2 at aktivister og demokratiforkjempere blir arrestert i Hongkong. Ifølge henne er bøker blitt fjernet fra Hongkongs biblioteker, og den akademiske friheten forvitres med oppsigelser og selv-sensur, forteller Chiu til TV 2.

Jessica Chiu sier at de som kritiserer Kina blir overvåket. Foto: Privat

– Innføringen av sikkerhetsloven den 30. juni i år, er et verktøy for Kinas mål for Hongkong. Det er å knuse ikke-etniske kulturelle særtrekk, som respekt og etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter, sier hun.

Chiu hevder at Hongkongerne som kritiserer Kina aktivt blir overvåket av Kina. Hun sier også at honkongere føler seg utrygge i Norge etter den omstridte sikkerhetsloven.

– Vi vet at venner og familie hjemme kan bli utsatt for overgrep på grunn av jobben vi gjør. Sikkerhetsloven gjelder også utenfor Kinas grenser og mye av det vi gjør vil ifølge kinesiske myndigheter være straffbart, sier Chiu.

– Viktig å huske disse menneskene

Maya Wang, Kina-forsker ved Human Rights Watch, er bekymret for økt undertrykkelse i Kina. Wang mener verden må si nei til Kinas aggressive politikk.

– Norge bør være oppmerksom på Kinas aggressive og voldelige politikk, og flere land må stå sammen for å forsvare menneskerettigheter som gjør verden et tryggere sted, sier hun til TV 2.

Til slutt sier hun at alle må stå sammen med folk som kjemper for menneskerettigheter.

– Det er mange mennesker i Kina som fortsetter å holde fast i deres friheter og verdier. Det er viktig å huske at disse menneskene eksisterer. Det er noe vi må støtte og snakke om, sier Wang.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.