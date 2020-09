– Ser ut som et skabbete dyr

Da Sverre Moen skulle møblere sin nye leilighet høsten 2018, var valg av teppe svært viktig.

– Teppe var av en eller annen grunn noe jeg brant for, sier han.

Og det å velge teppe var ikke gjort i en fei.

– Det gikk over flere uker. Og litt frem og tilbake på hvilket man skulle velge, forteller samboer Ingvild Farnes.

Valget falt på et teppe fra Bolia der firkanta biter av kuskinn var sydd sammen. Teppet hadde en prislapp på 25.499 kroner, men Moen fikk det på kampanje til 15.299 kroner.

MISFORNØYD: Ingvild og Sverre var ikke fornøyd med Boliateppet sitt. Foto: Stein Stie /TV 2 Hjelper deg

– Teppet så veldig bra ut da vi fikk det, og vi var veldig fornøyde. Det var fremdeles dyrt, men vi hadde sett frem til å bruke det i lang tid fremover, forteller teppe-eieren.

Pelsløse flekker

Da han i april i år skulle rengjøre teppet ekstra grundig, la han merke til at flere av bitene hadde mistet all pelsen. Andre biter hadde mistet mye pels, og noen viste tegn til at de kom til å miste pels.

– Jeg har hatt en jobbsituasjon der jeg har vært borte i ukedagene, og Ingvild har bodd i en annen leilighet. Så når det kommer til nettobruk av teppet, så har vi kanskje brukt det halvparten av det halvannet året vi har eid det, sier Moen.

– Et skabbete dyr

Paret ble overrasket over hvor mye pels som var forsvunnet fra teppet på så kort tid.

– Vi har vært veldig forsiktige og påpasselig med å ikke søle eller være uvøren. Så teppet har blitt behandlet veldig pent, sier Farnes.

Det står på undersiden av teppet at det kan miste litt pels, men dette synes paret er mer enn litt pels.

– Her har vi et teppe til 25.000 kroner som på under halvannet år har endt opp med å se ut som et skabbete dyr, sier Moen oppgitt.

Avslo reklamasjon

Bolia reklamerer med fem års garanti, så Moen tenkte at det var en enkel sak å reklamere på teppet. Men Bolia avslo reklamasjonen.

– Jeg fikk svar om at teppet var laget av et naturlig materiale, og at det ikke var unormalt at pelsen blir slitt med tiden. Jeg fikk anbefalt å sørge for å rotere teppet under bruk slik at slitasjen ble jevnere fordelt, forteller han.

Han prøvde en gang til å reklamere på teppet, men igjen avslo Bolia reklamasjonen.

– Det er jo en bruksgjenstand og ikke en pyntegjenstand, så man må jo forvente at det holder stand selv om det blir brukt til det som det er mening at det skal brukes til, sier Farnes.

Får pengene igjen

Etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt med Bolia om saken, vil de nå gi Sverre tilbake pengene for teppet.

PENGENE TILBAKE: Camilla Kallehauge Møller hos Bolia sier at Sverre skal få tilbake pengene for teppet. Foto: Glenn Aaseby/ TV 2 hjelper deg

– Det veldig trist at du har kjøpt et teppe som du ikke er fornøyd med. Det ønsker vi aldri for noen av kundene våre, sier Camilla Kallehauge Møller, PR & Communications Manager hos Bolia International A/S.

– Et kuskinnsteppe av denne typen er sydd sammen av bittesmå stykker av kuskinn, og det kan miste hår i de feltene det er sydd sammen. Man kan ikke på forhånd si hvor mye eller hvor lett det kommer til å miste hår, men det vil miste hår, forteller Kallehauge Møller videre.

– Hvorfor avviste Bolia Sverre da han reklamerte på teppet, to ganger?

– Det er i dette tilfelle ikke snakk om en produksjonsfeil. Det er snakk om et materiale som endrer karakter over tid. Derfor vurderer vi det slik at reklamasjonen ikke gjelder her, sier Kallehauge Møller.

Bolia har nå gjort flere endringer.

– Vi har endret vår kommunikasjon på nettsiden der vi informerer om at teppet kan endre karakter. Våre butikkmedarbeidere skal også informere om dette i kjøpsøyeblikket, sier Kallehauge Møller.

Sverre Moen er fornøyd med løsningen.

– Jeg håper også fremtidige kunder vil bli opplyst om hva som kan skje med teppet, sier han.