Kommer med klar beskjed

Erna Solberg har vært Norges statsminister siden 2013. En tredje valgseier neste år vil gjøre henne historisk; ingen norsk statsminister har vunnet tre valg på rad.

– Jeg jobber hardt for at vi skal klare det, sier statsministeren i TV 2-programmet Presseklubben.

Turbulent

Allerede før koronapandemien skylte inn over landet, har årene i regjering vært turbulente – med stadige utskiftninger i både mannskap og regjeringspartnere.

Først styrte Høyre og Frp alene. Så ble Venstre med, så KrF – før Frp forlot regjeringen tidligere i år.

– Jeg syns det var leit at Fremskrittspartiet tok det valget. Og jeg mener vi hadde fått til bedre ting ved å sitte sammen i regjering alle fire.

– Men var du for kjip med Siv Jensen ved å ikke gi henne nok seire?

– Nei, jeg var ikke det. Det var mange gjennomslag for Frp i regjering, som for eksempel reduksjoner i bompengesatser, sier Solberg, som sier at regjeringsdøren fortsatt står åpen for Frp.

Se et utdrag fra intervjuet med Solberg i videovinduet øverst i saken.

Advarer

Nå står de politiske utfordringene i kø for statsministeren. Denne høsten må hun sørge for at det blir flertall for statsbudsjettet – med et kampklart Frp i opposisjon.

Og neste høst er det duket for et nytt stortingsvalg, der hun altså skal prøve på noe ingen andre har klart før henne.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har en plan om å kaste Solberg ut av regjeringskontorene. Han har selv kalt valget helt avgjørende for ham.

Solberg advarer mot å la Støre få sjansen.

– Når Arbeiderpartiet tror på økte skatter og statlige løsninger, så tror vi på at samfunnet bygges nedenfra. Vi tror på handlingsrom og at folk skal komme inn igjen i arbeidslivet på en annen måte. Og jeg mener vi har en bedre politikk for å få til det, sier Solberg.

Klar beskjed

Statsministeren har også en klar beskjed til dem som lurer på om 2021 blir bedre enn det mildt sagt trøblete 2020.

– Ja, 2021 blir bedre, selv om vi nok kommer til å oppleve at vi har begrensninger i vårt samfunn. Men dersom vaksineprosessen går som planlagt, så kan vi etter hvert begynne å senke skuldrene på noen områder og leve mer normalt, sier Solberg og fortsetter:

– Jeg drømmer jo om at vi skal få en sommer igjen der vi kan gå på festival, danse og hygge oss.

– Og at Høyre vinner valget?

– Og at vi vinner valget. Men gjerne en festival før den tid.

