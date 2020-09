Raser etter Solbergs tale: – Viser bare hvem hun har blitt

Andersen leder Stortingets kommunalkomité og går nå kraftig ut mot statsminister Erna Solberg.

Hun reagerer etter statsministerens tale til Høyres landsmøte. Norges mektigste nevnte ikke situasjonen i Moria eller hva Norge gjør med ett eneste ord.

UT MOT ERNA: SVs stortingsrepresentant Karin Andersen. Foto: Vidar Ruud

– Det viser bare hvem hun har blitt. Hun ville ikke løfte en finger før det brant ned og helst ikke nå heller. Høyres humanitære grunnsyn er forlengst begravet og hun godblunker heller til Frp enn å vise seg som en statsleder som forstår forskjell på bompengeopprør og menneskelig katastrofe, sier Andersen til TV 2.

– Farlig

SV mener Norge bør ta imot flere enn de 50 regjeringen har sagt skal hente.

– Det vi ser og har sett i Hellas er farlig. Å dytte alt ansvar for flyktninger over på en fattig grensestat som Hellas fører til desperasjon og ekstremisme. Hennes regjering har til og med forsøkt å returnere over 900 asylsøker dit de siste årene. Det er ikke i Norges og Europas interesse at Hellas bryter sammen, sier Andersen.

Solberg: – Bør ha litt lavere stemmevolum

– Min landsmøtetale hadde hovedkonsentrasjon om de to hovedtemaene som kommer til å være viktig for Høyre; skape mer og inkludere flere, sier Solberg på en pressekonferanse etter talen.

Hun mener det ikke var naturlig å nevne situasjonen i Moria.

– Det er ikke noe unaturlig at jeg ikke nevner Moria i en tale som dreier seg om korona og den økonomiske veien ut av dette. En landsmøtetale er ikke en kommentatorvirksomhet til dagens, aktuelle politiske saker. Når vi tar 50 fra Moria bidrar vi til den europeiske solidariteten. Vi er fortsatt et av få land i Europa som avhjelper Hellas. Det er viktig å gjøre overfor barn og familier som har større sannsynlighet for at de ikke skal sendes ut igjen etterpå. Det er dilemmaet som ikke kommer frem i avisene: Dette er ikke flyktninger, det er asylsøkere. Vi vet ikke om de vil få flyktningstatus, sier Solberg til TV 2.

– Mange i Moria-leiren vil neppe få opphold, sier statsministeren videre.

Hun kommenterer kritikken fra Karin Andersen slik:

SLÅR TILBAKE MOT SV: Erna Solberg sier Høyre fører en politikk som hjelper flest mulig. Foto: Vidar Ruud

– Er det noe vi har gjort under min regjering så er det faktisk å stille opp for flyktninger, de som kommer hit og hjelp de stedene. Vi har vært blant de største donorene til krisen rundt Syria, hjulpet massevis av barn og ung til å få skolegang, hjulpet Libanon og Jordan. Vi tar flere kvoteflyktninger enn noen regjering Karin Andersens sitt parti har sittet i noen gang gjorde. Jeg synes egentlig at Karin Andersen bør ha litt lavere stemmevolum på karakteristikkene av andre politiker tatt i betraktning av hvor mange flere vi faktisk hjelper både ute og inne, svarer Solberg.

Den rødgrønne-regjeringen tok årlig imot 1.120 kvoteflyktninger.

Solberg sier Høyre «klarer å bruke hjertet og hodet, og hjelpe flest mulig».

– Det ligger et stort hjertelag bak det vi gjør. Nemlig å sørge for å bruke mest penger der hvor det hjelper mest. Det må faktisk være sånn at vi måles på effekten for de som trenger hjelp, ikke bare på hvor god samvittighet vi får eller hvor mange oppslag vi får i media for det vi gjør her hjemme, fortsetter statsministeren.

– Hjelper flere enn 50

Hun får full støtte fra regjeringskollega, justisminister Monica Mæland.

– Vi er opptatt av å bidra til en vanskelig situasjonen for mange i verden. Vi er blant de landene som tar imot flest flyktninger og gir mest i bistand, opp mot hvor mange innbyggere vi er.

– Men nå kommer det sterke krav om at Norge må hjelpe flere enn de 50. Hvordan reagerer du på det?

– Vi hjelper langt flere enn de 50. Vi tar imot 3.000 flyktninger. Det har vi besluttet å gjøre. Det er et veldig høyt antall. Vi er opptatt av at vi skal ta vår andel, sier Mæland.