Roper hotell-varsku: – Kan bli drastiske endringer

Det har vært en helt uvanlig sommer for reiselivsbransjen. For enkelte områder av landet kom det et stort trykk av nordmenn som skulle oppdage og feriere i eget land.

Hoteller i for eksempel Kristiansand eller i Lofoten hadde rundt 95 prosent belegg i juli. Andre hoteller – som i Oslo-området – har kun hatt belegg på rundt 30 prosent av rommene. Og verre kan det bli: Mange hoteller i Oslo, Gardermoen-området og andre storbyer er avhengig av konferanser, seminarer og andre bedriftsarrangementer gjennom høst- og vintersesongen. Der er det nå flere avbestillinger enn nye bookinger.

– Lik null

Morten Thorvaldsen, konserndirektør for Thon Hotels, forteller i TV 2-programmet Bare business at han forbereder seg på en tøff tid framover.

– Det ser dårlig ut. Markedet på Gardermoen med tanke på kurs og konferanse er mer eller mindre lik null. Folk tør ikke å være i store forsamlinger, og bedrifter ønsker heller ikke å ha store forsamlinger, sier Thorvaldsen.

Thon Hotels strengte midlertidig flere av sine 70 hoteller da myndighetene stengte ned Norge i midten av mars. Før sommeren begynte kjeden å åpne opp igjen. Men nå vurderer Thon-ledelsen nye nedstenginger.

– Det kan bli midlertidig stenging. Eller at vi går til det skritt å stenge etasjer, og prøver så mye som mulig å holde bedriften i gang, sier Thorvaldsen.

– Drastiske endringer

For endel av de ansatte kan det bety nye eller forlengede permitteringer. Men ifølge Thorvaldsen kan krisen også føre til permanent nedbemanning:

– Vi må se på endringer generelt sett i bemanningen på hotellene våre. Vi kan få drastiske endringer i reiselivsnæringen, sier Thorvaldsen.

Thon-sjefen mener at hotellbransjen generelt vil slite i månedene framover, såpass at enkelte aktører eller hoteller vil måtte legge ned.

– Jeg tror vi vil se konkurser allerede nå i 2020, og i starten av 2021. Jeg tror ikke vi vil se noen løsning på situasjonen før det kommer en vaksine. Og jeg tror ikke vi ser en 100 prosent løsning på dette før i 2023, sier Thorvaldsen.

Mulige nedleggelser

For selv med en vaksine tror han ikke at den internasjonale turismen, med turister inn til Norge fra for eksempel Asia og USA, vil være tilbake til det normale før i 2023. Det betyr at også Thon Hotels kan vurdere permanente nedleggelser av egne hoteller.

– Vi må jo være åpne for det. For hvis det ikke er et marked for å holde hotellene åpne, så må vi se på muligheten for å gjøre om hotellet til andre ting, sier Thorvaldsen i Bare business.

Han mener at ett tiltak fra myndighetene kan hjelpe på situasjonen på kort sikt: Å endre taket på antall personer som kan delta på konferanser og andre arrangementer som blir avholdt med trygge smittevernstiltak. Nå er taket på 200 personer, men med lokale endringer - som nå i Bergen der antallet er kraftig redusert.

– Jeg mener at taket bør settes på 500 personer. Da vil vi få til de store konferanse-enhetene igjen. Hvis vi får arrangementer på 500 mennesker, med en meters mellomrom og de smittevernstiltakene som gjøres, så tror jeg at vi vil se lyset i tunnelen igjen, sier Morten Thorvaldsen.

Se hele intervjuet med sjefen for Thon Hotels i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst på Sumo.