21 nye smittetilfeller i Bergen.

Det opplyser byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Dermed er det totalt registret 1111 smittede i Bergen.

– De som er registrert smittet siden i går har vært i nærkontakt med andre smittede, sier Valhammer.

Han sier at de landsdekkende smitteverntiltakene nå ikke er tilstrekkelige, og at de har iverksatt ytterligere tiltak. Blant annet er mange satt i karantene etter nærkontakter.

Nå oppfordrer han alle bergensere til å ta smittevernsanbefalinger på alvor.

– Det er avgjørende at vi nå klarer å trykke på pauseknappen, og at vi tenker gjennom de kontaktpunktene hver og enkelt av oss har framover. Jeg er glad for å se at bergenserne ser ut til å ta ansvar for seg selv og andre nå, sier byrådslederen.

Halvert fra dagen før

Torsdag opplyste Bergen kommune at 41 personer hadde fått påvist Covid-19 det siste døgnet. Dermed er det det en cirka halvering i smittede fra torsdag til fredag.

Likevel understreker kommunen at det er for tidlig å anse nedgangen som en trend.

Av totalt 13.200 ansatte i Helse Bergen er til sammen 19 ansatte smittet og 162 er satt i karantene etter 1. september.

500 i karantene på Askøy

I nabokommunen Askøy er omlag 500 personer satt i karantene etter at syv personer testet positivt i begynnelsen av denne uken.

541 er nå blitt testet, og alle har testet negativt. Kommunen understreker likevel at det ikke betyr at karantenetiden er over.

– Jeg vil presisere at alle som er satt i karantene, skal være i karantene selv om du tester negativt for covid-19. Karantenetiden skal overholdes uansett, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg i en pressemelding.

Totalt har 52 personer fått påvist smitte av covid-19 på Askøy.