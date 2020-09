Landslagsspiller klar for Stjernen

Det har lenge versert rykter om Reichenberg blir å se i Storhamar- eller Lillehammer-trøye kommende sesong, men 28-åringen har nå valgt å fortsette karriéren i Stjernen.

Det bekrefter også klubben på sine hjemmesider.

Dermed føyer Reichenberg, med 48 A-landskamper for Norge, seg inn i rekken av landslagsprofiler som starter sesongen her hjemme. TV 2 har tidligere skrevet om blant andre Andreas Martinsen, Thomas Valkvæ Olsen og Sondre Olden.

– Alexander har gjort akkurat det mange av våre unggutter drømmer om; han har tatt steget fra norsk eliteserie til utlandet og blant annet spilt i toppklubben Färjestad og representert Norge i OL og VM. Ambisjonene om å komme tilbake til en større liga er fortsatt der, så han vil garantert bli et forbilde for våre unge og ambisiøse lokale spillere, sier sportssjef Darren Treloar til klubbens hjemmeside - og understreker at troppen nå er komplett.

Foran 2017/2018-sesongen reiste Reichenberg til Tsjekkia, og Sparta Praha. Der ble det 41 kamper i serien, før han røk korsbåndet i sluttspillet og ble ute med skade en lang periode.

Etter skadeperioden dro 28-åringen hjem til Lillehammer, der han startet 2019/2020-sesongen. Før turen gikk videre til SHL-klubben Färjestad.

Forrige sesong startet han sesongen i Oskarshamn. Det ble et kort opphold med 17-kamper, før han fortsatt sesongen i Østerrikske Grazz99ers. Anders Bastiansens tidligere klubb.

Etter at koronapandemien har gjort fremtiden for norske utenlandsproffer svært usikker vender han nå hjem på ny, og fortsetter karriéren i Stjernen.

Stjernen skal etter planen spille sesongens første kamp 3. oktober, borte mot Reichenbergs tidligere klubb Lillehammer.