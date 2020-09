Torhild (38) fikk seg instagram-overraskelse – oppdaget kattens hemmelige kjendis-tilværelse

Torhild Eide Torgersen fra Bergen er eier av to katter, Him og Alaya, to rasekatter av typen Hellig birma.

De to kattene på to år er søsken, og tilbringer mye tid utendørs.

– De kommer som regel hjem hver kveld, men særlig den ene, Him, er noen ganger borte i lengre perioder. Noen ganger har vi måttet lete etter dem, men de kommer alltid hjem, sier Torgersen.

KATTE-EIER: Torhild Eide Torgersen. Foto: Jacob Lysgård

Hun innrømmer at hun noen ganger har lurt på hvor kattene tilbringer all sin tid.

Advokatter

Fredag fikk hun svar på hvor kattene tilbringer mye av tiden utenfor hjemmet.

– Jeg ble tipset av en bekjent om en instagram-konto, og da jeg gikk inn og så, oppdaget jeg at kattene mine er instagram-kjendiser blant jus-studentene i Bergen, sier en lattermild Torgersen.

Kattene ser nemlig ut, ifølge kontoen advokatten.dragefjellet, til å tilbringe mye tid ved Universitetet i Bergens juridiske fakultet på Dragefjellet.

– Det er veldig vittig. Samtidig ble jeg litt betenkt, jeg håper de som får dem inn i huset der oppe på faktultetet ikke har noe imot det, sier hun.

På bildene lagt ut på instagram-kontoen er kattene i gang med å bla i jus-bøker, de sitter på lesesalen og slapper av i korridorene tidlig om morgen.

– Beroligende

TV 2 har vært i kontakt med jus-studenten som driver kontoen. Han sier kattene virker å oppsøke klapp og kos fra studentene, og at de ofte ligger på gulvet og slapper av.

Han forteller at kattene begynte å dukke opp for rundt ett år siden.

– Selv møter jeg på dem stort sett hver gang jeg er på fakultetet, enten på veien opp eller inne på selve fakultetet. Der oppholder de seg stort sett i gangene og i de større fellesarealene, men det er heller ikke ukjent at de også besøker studentene på lesesalene, sier han.

Han sier de stort sett sprer mye glede og er veldig ønsket blant studentene.

– Jeg har sett noen ansatte bære dem ut enkelte ganger, men det er ofte studentene som åpner dørene for dem og lignende. For mange er de et beroligende element i studiehverdagen, sier han, som legger til at han opprettet kontoen på Instagram for å holde kontakten med kattene under koronapandemien.

– Vil ut

Torgersen sier hun ikke vil gjøre noe for å stanse de oppmerksomhetshungrige kattene i deres kjendis-tilværelse.

– Vi har prøvd å holde dem inne på natten, men da reagerte den ene med å stå og skrape hele natten, for så å forsvinne for en lenger periode når han endelig fikk gå ut. Han hadde sikkert en forelesning han skulle på, sier hun.

Hun forteller at rase-kattene er avlet på en slik måte at de ikke har noe særlig frykt.

– De er veldig nyskjerrige, og nærmer seg folk uten problemer. Vi har også fått tips fra en bekjent om at han ofte ser dem utenfor Johannes-kirken, så det kan være de også har noe religion de ønsker å utforske, sier hun.