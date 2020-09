Nesten hele bergenskoret ble korona-smittet unntatt Nina (51)

13 av 16 kor-medlemmer ble smittet. To hadde tidligere hatt korona og var immune, mens Nina (51) på overraskende vis unnslapp sykdommen.

– Jeg har rett og slett ikke noen god forklaring på det. Jeg fulgte alle smittevern-regler slik som resten, så kanskje jeg er født under en heldig stjerne? sier Nina Torske.

Sammen med 15 andre, synger hun i koret «Lystgården Vokal» - bergenskoret som det siste døgnet har blitt landskjent av helt andre grunner enn musikalitet.

Torsdag kveld ble det nemlig kjent at nesten hele koret var blitt syke av korona-viruset. To medlemmer hadde hatt viruset i mars og var immune, mens tretten ble syke.

Nina var den eneste som overraskende nok ble skånet.

– Vi var maks uheldig

– Gjorde du noe spesielt, sånn smittevernmessig?

– Nei, vi gjennomførte øvingen på vanlig vis i tråd med smittevernreglene. Vi satt litt gruppevis med minst en meter avstand. Noen hadde større avstand, og alle vasket hender med antibac. Ingen hadde fysisk kontakt, og vi var 16 stykker i et 50 kvadratmeter stort lokale. Vi var bare maks uheldig og hadde en supersmitter tilstede, sier hun.

Øvingen ble holdt i kulturhuset Lystgården på Landås mandag 31. august. Nina forteller at personen som antakelig smittet resten, kjente symptomer først dagen etter.

– Vedkommende sendte melding til oss om at symptomene hadde meldt seg, og at man burde være på vakt og teste seg. På torsdagen fikk vi bekreftet at et annet medlem kjente symptomer, og deretter rant det inn med meldinger på fredagen og lørdagen, sier Nina.

Saken fortsetter under bildet

Nina Torske (51) sier hun synes det er snodig at hun var den eneste som unngikk smitte. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Fikk beskjed i sosialt lag

– Hva tenkte du da beskjeden kom, du som hadde vært på samme øving?

– Nei, jeg fikk jo den beskjeden da jeg var i et sosialt lag, og ble umiddelbart plassert i utkanten 2 meter unna alle andre, før jeg gikk hjem. Jeg testet meg både dagen etter og nå sist på tirsdag, og begge prøvene var negative.

Elleve dager har gått siden kor-øvelsen, og ifølge Nina har det heldigvis gått bra med alle medlemmene.

Ingen har blitt alvorlig syke, eller hatt behov for legehjelp. Selv tenker Nina det er snodig at hun ikke ble smittet.

Korforbundet reagerer

Selv om alt endte godt, har sykdomshendelsen med Lystgården Vokal vekket reaksjoner i kor-miljøet.

I en artikkel fra Norges Korforbund, blir det påpekt at bergenskoret ikke har overholdt alle smittevernsreglene i forbindelse med størrelsen på lokalet.

– Rommet på Lystgården er 51 kvadratmeter, men kravet til koret er 65 kvadratmeter. De har nok vært opptatt av smittevern, men når det gjelder avstand og størrelse på rom så har det nok glippet, sier generalsekretær Åsmund Mæhle i Korforbundet.

Han forstår at sykdomshendelsen har vært vanskelig for koret, og roser dem for jobben med smittesporing og varsling.

– Det er selvsagt trist at dette skjer. vi har fire-fem tusen kor i Norge, og det var ikke overraskende at dette før eller senere ville skje, sier Mæhle.

Saken fortsetter under bildet

Generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges Korforbund sier de ikke er ute etter å fordele skyld, men mener bergenskoret ikke hadde stort nok lokale. Foto: Anna Graqvist

– Ikke fordeling av skam og skyld

Til tross for bemerkningene om at bergenskoret ikke hadde anbefalt størrelse på lokalet, sier generalsekretæren at de ikke mener å rette pekefingeren mot noen.

– Det er ikke fordeling av skam og skyld som er viktig for oss, men hvis smittevern-veilederen mister tillit så kan det føre til at mye aktivitet stopper helt opp. Det kan ha store konsekvenser, sier Mæhle og legger til:

– Vi er redde for at disse episodene skal skape frykt for å være med i kor, så vi er veldig opptatte av å formidle smittevernrådene som Helsedirektoratet har godkjent. Hvis man følger disse, så skal det være forsvarlig å synge i kor, sier han.

Vil vise hvor galt det kan gå

Nina er også styremedlem i Lystgården Vokal, og sier det er underlig at korforbundet kritiserer et av sine medlemslag.

Hun sier lokalet var stort nok for de kun 16 medlemmene.

– Dette handler om at det har vært et stort smitteutbrudd i Bergen, og hvor galt det kan gå når man har vært nær en supersmitter. Vi har aldri ment å si at det er farlig å synge i kor i norge, men vi vil bare advare om å være ekstra obs på steder med større smitteutbrudd, sier hun.

– Hva tenker du om at koret ditt nå er landskjent, da?

– Vel, vi forventer ikke akkurat at oppdragene skal strømme inn på grunn av dette, flirer hun.