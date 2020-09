Sønn får fire ukers varetekt etter dødsfall i Trondheim

Mannen som er siktet for å ha påført sin mor grov kroppsskade med døden til følge i Trondheim, varetektsfengsles i fire uker. – Ikke uventet, sier forsvareren.

Tingrettsdommer Eirik Lereim i Sør-Trøndelag tingrett ga politiet medhold i begjæringen om fire ukers varetektsfengsling fredag formiddag. Den siktede mannen i 30-årene får også brev-, besøks- og medieforbud, ifølge Adresseavisen.

– Jeg vil be om fire uker varetekt for siktede med begrunnelse i bevisforspillelsesfare, sa politiadvokat Aleksander Tokle i Trøndelag politidistrikt like før fengslingsmøtet.

Etter ytterligere etterforskning valgte politiet torsdag å skjerpe siktelsen, fra grov kroppskrenkelse med døden til følge og til grov kroppsskade med døden til følge.

Mannens forsvarer er ikke overrasket over tingrettens avgjørelse.

– Det var ikke uventet på nåværende stadium. Det hadde jeg ventet, men det endrer ikke sakens totale karakter, sa han til Adresseavisen i forkant av rettsmøtet.

Mannen var sammen med sin advokat i avhør med politiet torsdag kveld. Den siktede mannen i 30-årene har nektet straffskyld. Politiet opplyser at de valgte å endre siktelsen basert på obduksjonsrapporten, men vil ikke gå ut med innholdet i rapporten, eller hvilke skader kvinnen er påført.

– Det er resultat av etterforskningen som er gjort til nå. Særlig den foreløpige obduksjonsrapporten som sier noe om skadeomfanget, sier Tokle, som har påtaleansvaret i saken.

