Dette risikerer du ved å kjøpe fake-varer

Er det egentlig lov å kjøpe falske Ray-Bans eller en Louis Vuitton-veske, eller kan du bli straffet for det?

Se for deg dette scenarioet: Du er på en strand i sydlige strøk, og en selger kommer bort og tilbyr deg en veske eller t-skjorte. Du mistenker kanskje at den er falsk.

Mange velger å kjøpe, og er det egentlig så farlig?

Ja, sier ekspertene, for i verste fall er du med på å finansiere terror.

Men, fake varer er ikke bare å finne på en strand. Tollmyndigheter over hele verden har beslaglagt varer både kjøpt på nett, og i vanlige butikker.

«Greit noen ganger»

I Norge har Patentstyret og Tolletaten gjort et undersøkelse om piratvarer og nordmenns holdninger til dette.

Av de 1000 personene som ble spurt, svarte 24 prosent at de hadde kjøpt piratvarer en eller flere ganger. Mens flere enn halvparten svarer at de er i mot kjøp av slike varer, svarer 24 prosent at «det er greit noen ganger».

– Vi ser at det er et stort behov for bevistgjøring og holdningsendring omkring piratkopiering, både overfor norsk næringsliv og overfor forbrukere, sier seniorrådgiver i Patentstyret, Hedvig Bengtson.

Hun ber nordmenn ta et bevisst valg om å holde seg unna falske produkter.

– Piratkopiene skader de legitime merkevareprodusentene, noe som igjen fører til tap av arbeidsplasser i lovlige virksomheter. Organiserte kriminelle står bak handelen og tjener enorme summer. Det er også alvorlige miljøutfordringer knyttet til handelen med piratkopier, og produktene kan være direkte helseskadelige for forbrukerne, sier hun.

Strenge straffer

Det er stor forskjell på hvordan europeiske land straffer de som blir tatt med falske varer. Mens man i noen land kun risikerer at varene blir konfiskert, kan man andre steder vente seg massive bøter, og til og med fengselsstraff.

Dette er straffene for å bli tatt med falske varer: FRANKRIKE: Opptil 3 års fengsel og 3 millioner kroner i bot

Opptil 3 års fengsel og 3 millioner kroner i bot SPANIA: Ingen straff, men varene kan bli konfiskert.

Ingen straff, men varene kan bli konfiskert. ITALIA: Opptil 70 000 kroner i bot

Opptil 70 000 kroner i bot ØSTERRIKE: Bøter fra 36 250 - 150 000 kroner

Bøter fra 36 250 - 150 000 kroner TYSKLAND: Ingen straff, men varene kan bli konfiskert.

Ingen straff, men varene kan bli konfiskert. NEDERLAND: Opptil 4 års fengsel og 820 000 kroner i bot.

Opptil 4 års fengsel og 820 000 kroner i bot. IRLAND: Opptil 1 år i fengsel og 50 000 kroner i bot. Kilde: European Consumer Centre / EU

Det kan med andre ord bli svært dyrekjøpte solbriller, sko, veske eller andre falske varer du måtte ha kjøpt om du befinner deg i utlandet.

Men hvordan er lovgivningen i Norge?

Tolletaten rapporterer om en strøm av falske varer hver eneste dag til Norge. Det kommer både med fly, båt og i posten. Enten som forsendelser, eller med personer som har vært i utlandet.

Straffen for å bli tatt med falske varer i Norge spørs i hovedsak på om du er en privatperson eller en bedrift, og mengden varer er til privat bruk.

Dersom du har kjøpt en falsk vare, til privat bruk, risikerer du i utgangspunktet kun at varen blir konfiskert og destruert. Ingen straff, og ingen bøter.

Saksøkt av Louis Vuitton

Det ligger likevel en mulighet for at merkevarene selv kan gå til søksmål mot deg. Dersom du kjøper falske varer med den intensjon om å videreselge, kan dette være ulovlig. TV 2 har imidlertid ikke funnet noen eksempler på slike saker i rettsvesenet.

Dersom du i næringsvirksomhet importerer falske varer, kan dette straffes – og det har skjedd i Norge.

En kvinne fra Troms og Finnmark ble i 2018 saksøkt av det franske luksusmerket Louis Vuitton, etter at hun bestilte tre vesker og tre lommebøker som var falske.

Varene ble stoppet og tilbakeholdt av Tolletaten.

Det følger av dommen fra Oslo tingrett at kvinnen var registrert som innehaver av en butikk, og retten mente derfor at det var sannsynlig at hun skulle selge disse varene videre. Kvinnen, på sin side, hevdet dette var gaver som hun skulle gi bort.

Men dette trodde ikke retten på.

Hun ble derfor dømt til å betale Louis Vuitton 20.000 kroner i erstatning, samt 18.750 kroner i sakskostnader. Samtidig ble hun ilagt forbud mot å omsette varer merket med Louis Vuittons varemerke, og varene ble destruert.

I en serie saker fremover vil TV 2 belyse fake-industrien og hvilke konsekvenser den fører til. Tips våre journalister om temaet her.