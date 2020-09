Derfor ser «Matoma» positivt tilbake på koronasommeren

GOD KVELD NORGE (TV 2): Mer tid med samboeren har veid opp for 50 avlyste festivaler. Nå har Tom «Matoma» Lagergren spilt inn musikkvideo over nett med britisk pop-sensasjon.

Han har passert en milliard avspillinger på Spotify, og har samarbeidet med artister som Jason Derulo og Jennifer Lopez. I sommer så lå alt til rette for nok en verdensturné med over 50 konserter, men for Tom Stræte Lagergren alias «Matoma» ble det heller en sommer på Verdens ende.

– Sommer uten festivaler har vært litt annerledes. Men i stedet så har jeg kjørt båt, jeg har vært med venner og familie, og ikke minst samboeren min. Egentlig så har det vært godt å få litt ekstra tid med dem, sier Lagergren til God kveld Norge, og fortsetter:

– Vanligvis lever jeg et hektisk liv med å farte rundt omkring i verden, men nå har jeg fått være grillmester og båtmester på Verdens ende, sier han, og sikter til navnet på sydspissen av øya Tjøme.

Mer tid med samboeren

Dj-en sier at han har funnet mye glede i koronaperioden, spesielt det at han har fått tilbringe mer tid med samboeren Maren Gjertsen. Tid som han vanligvis ikke har.

– Det å kunne legge seg med henne hver kveld, kunne stå opp, spise frokost sammen. Vaske litt mer hjemme, og gjøre de obligatoriske tingene i huset, smiler «Matoma», før han trekker seg litt:

– Nå skal ikke jeg skryte på meg at jeg gjør det for mye da. Jeg får litt tyn for at jeg er litt for slapp på de tingene, men.. Learning by doing, ler Lagergren.

Han føler også at han har blitt bedre kjent med seg selv.

– Jeg har funnet meg selv litt igjen i denne situasjonen. Jeg har hatt mye tid til å reflektere og tenke. Det er ikke samme farten nå som tidligere. Jeg står opp om morgenen, tar meg en kaffekopp, og går opp i studio og lager musikk.

Ny låt med britisk stjerneskudd

Vanligvis så skriver han mye av musikken sin i Los Angeles.

– Nå må jeg sitte på laptopen og ha digitale sessions. Det har vært veldig spennende og gøy. Jeg føler at jeg har fått mye ut av det, forklarer «Matoma».

Noe av det han har fått ut av det er låta «Good Vibes» sammen med den britiske sensasjonen «HRVY», eller Harvey Leigh Cantwel. Den 21 år gamle briten har over åtte millioner følgere på Instagram og TikTok.

– Samarbeidet mellom meg og HRVY startet da jeg laget en remix av hans singel «Never Mind». Så pitcha vi inn «Good Vibes» som jeg skrev på en låtskrivercamp i London. HRVY gjorde en demo på låta, og det låt helt kanon. Det var så bra, sier en fornøyd Lagergren.

«HRVY» elsker Norge

«Matoma» og «HRVY» har aldri møttes personlig, men briten er kjent for å være en ekte norgesvenn, noe han bekrefter til God kveld Norge.

– Jeg elsker Norge. Det har vært et av mine favorittsteder å besøke. Jeg har vært der på flere promoreiser, og hver gang så er folkene så hyggelige, sier «HRVY», som overraskende nok liker det norske været.

– Jeg elsker været, jeg elsker når det er kaldt. Jeg har vært der to ganger mens det har snødd, og det minner meg om julen, smiler 21-åringen.

De skulle egentlig begge ha vært med på musikkvideoinnspilling i London, men rett før «Matoma» skulle forlate landet, så ble England rødt.

– Jeg hadde ikke tid til å sitte i karantene fordi jeg skulle være med på mentorship i The Voice. Men vi fikk det til med å eksternt spille inn musikkvideo i Trondheim. Du ser meg i 10 sekunder, og «that`s it», ler Lagergren.

Se «Matoma» sin korte opptreden, i tillegg til intervjuer med begge artistene, i videoen øverst i saken.

Trønder med gitarsolo

I tillegg til Lagergren så figurerer en annen norsk artist i låta. Skjalg Raaen, kjent fra Åge Aleksandersens backingband «Sambandet», spiller nemlig gitarsoloen i slutten av låta. Det er Lagergren sin fortjeneste.

– Da jeg lagde «Good Vibes» så følte jeg at det manglet noe helt på slutten. Noe for å få ut den siste skikkelig «good vibes feelinga», forklarer han.

– Så jeg sendte en Skjalg en melding og spurte om han kunne smekke på noe gitar. Fire timer senere så fikk jeg gitarsoloen, og «the rest is history». Det ble så bra, Skjalg er en av Norges desidert beste gitarister, sier «Matoma».