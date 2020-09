Se Martin Ødegaard i La Liga på Sumo i hele 2020/21-sesongen

Det er knyttet enorme forventninger til Martin Ødegaards første sesong som fullverdig del av Real Madrids A-lag.

– Dette er den mest spennende starten på en sesong for en norsk spiller noensinne. Martin Ødegaard i Real Madrid er det største jeg kan tenke meg av hva man gleder seg til denne sesongen, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Meldes i godt slag

Martin Ødegaard skal ha deltatt for fullt på Real Madrids trening fredag. Søndag er det kamp mot gamleklubben Real Sociedad.

Det er den spanske storavisen Marca som fredag skriver at Real Madrid-trener Zinédine Zidane fikk positivt skadenytt på treningen to dager før det som er storklubbens sesongåpning.

Avisen melder at Ødegaard trente «uten problemer» og at «det synes som om han kan bli klar» til å bidra i søndagens kamp.

Mange spørsmål

Nordmannen var selvsagt tema da TV 2 kom med sitt tabelltips før den kommende spanske sesongen.

Spørsmålene er selvsagt mange rundt drammenseren. Hvor mye kommer han til å spille? Hvor kommer han til å spille? Hvordan er det med kneskaden hans? Hva tenker Zinedine Zidane om nordmannens plass i laget denne sesongen?

– Det er så veldig vanskelig å si. Man kan se for seg hvor han er tiltenkt å spille, hvem han passer med, hvilke posisjoner han kan bekle. Men hvordan skal han gjøre det? Hvor bra gjør han det? For han har et toppnivå som er helt enormt. Han ble kåret til La Ligas beste spiller én måned forrige sesong. Og han var det. Han var helt rå. Men det er ikke dermed sagt at dette kommer til å gå vidunderlig bra selv om han er i en stor klubb. Man sitter og håper på at han gjør det bra, men det er umulig å si, sier Stamsø-Møller.

Nye utfordringer

Endre Olav Osnes er spent på hvordan nordmannen taklet møtet med verdens kanskje mest kresne tilskuere på Santiago Bernabeu.

– Det kan kanskje være greit at han fases litt inn. Hvis han gjør det like bra der som i en måned hos Real Sociedad, da legges det i hvert fall merke til. De målgivende pasningene, hvis han slår dem for Real i viktige kamper, da blir det i hvert fall blåst opp, sier TV 2-kommentatoren.

Mina Finstad Berg understreker at det er vanskelig å vite hvor sentral Ødegaard faktisk blir på sesongens Madrid-lag.

– Det er veldig vanskelig å spå hvor mye spilletid han får, men uansett har Martin Ødegaard lykkes ved å prestere så godt på lån at Real henter deg tilbake ett år tidligere. Det er ekstremt imponerende, selv om du kun skal være en del av en stall, sier Finstad Berg.

Det store spørsmålstegnet er hvor mye fotball Ødegaard faktisk får i sesongstarten. Ikke bare skal han spille seg inn på laget til Zinedine Zidane. Et lag som tok pokalen i Spania forrige sesong.

Knetrøbbel

Nordmannen sliter i tillegg med en kneskade som har plaget ham siden forrige sesong. Skaden er ikke kritisk, men det ryktes at Ødegaard uansett spares til Real Madrids første ligakamp neste helg.

Han har trent sammen med laget, men har slitt med å takle den harde sesong-oppkjøringen optimalt. Los Blancos spiller uansett ikke kamp denne helgen på grunn av sen deltakelse i forrige sesongs Champions League. Ødegaard måtte også melde forfall til den nylige landslagssamlingen.

– Dette er ikke noe stort problem på lang sikt. Den kan være smertefull i en lengre periode, og man trenger hjelp til å regulere hvor mye vekt han tåler, men han føler seg pigg og føler han er på rett vei. Så er spørsmålet hvor mye han tåler og nøyaktig når han kan starte. Ødegaard selv ønsker å spille. Selvsagt vil han det når det er snakk om Real Madrid. Da er det vanskelig å holde det inne når man blir spurt om å spille for Real Madrid neste helg, sier Simen Stamsø-Møller.

– Det er risikoen her. Nå er det alvor. I Real Madrid kan han ikke spille flere dårlige kamper på rad som i Real Sociedad, men nå har han også bedre spillere rundt seg, sier Endre Olav Osnes.

– Her må han gripe sjansen når han får den. For verken Zidane eller Real kan gi ham mye tid og mange sjanser. Men det tette kampprogrammet gir ham nok litt flere anledninger til å spille seg inn.

– Tenk at Gareth Bale ikke skal spille for Real Madrid. James Rodriguez skal ikke spille for Real Madrid. Det skal Martin Ødegaard! Man hadde trodd at man var gal om man hadde sagt det for tre-fire år siden. Det er sprøtt. Da har man det presset på seg at man skal levere det som de hadde levert. Martin er nok også inne fordi han har vist innsats. De mangler et snev av det han har vist, at han løper sokkene sine av for Real Madrid. Klarer han å gjøre begge disse tingene, så kommer han til å spille mye for Real Madrid, tror Stamsø-Møller.

Inn og ut

Guillem Balague er ekspert på spansk fotball. Han er spent på spilletiden til nordmannen de neste ti månedene.

– Han kommer nok til å være en del inn og ut av laget, uansett hvor bra han spiller. Det er stilen til Zidane. Han har noen spillere som han bruker nesten uansett. Men en ting Ødegaard kommer til å bidra til, er flere mål. De scoret ikke nok mål i fjor. Det jobber til hans fordel at han er så målfarlig, sier Balague.

Shayan Jalilian har vært Real-supporter hele sitt liv. Han har enorme forventinger til Ødegaards retur til hovedstaden.

– Han signerte allerede som 15-åring, men denne gangen er det annerledes. Nå skal han inn der og være et fullverdig medlem av stallen. Han skal få spilletid og det er store forventninger knyttet til hans prestasjoner. Det er utrolig kult at en 21-åring fra Drammen har passert det trangeste nåløyet i europeisk toppfotball, sier Jalilian.

Jalilian tror Ødegaard får mye spilletid.

– Zidane var skuffet over manglende kreativitet da de røk ut av Mesterligaen forrige sesong. Det er det ingen tvil om. Ødegaard er først og fremst en veldig god sjanseskaper. I tillegg er han en god dribler. Det er kvalitater Real trenger å få inn på midtbanen. Skal skal spilles mange kamper på kort tid.Han kommer til å få godt med med spilletid.