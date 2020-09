Overgrepsdømt tiltalt for to nye voldtekter av stedatter og barn

ÅLESUND (TV 2) Den tidligere overgrepsdømte mannen skal ha utført to nye voldtekter, blant annet mot sine egen stedatter. Nå risikerer han forvaringsdom.

Mannen i 60-årene er tiltalt for å ha voldtatt stedatteren i ei bygd i Møre og Romsdal i april i år. Ifølge tiltalen skal han ha tapet fast håndleddene bak på ryggen til den unge jenta før han forgrep seg på henne både på kjøkkenet og på et soverom.

Voldtektsanmeldelsen førte til at mannen også ble etterforsket for en rekke andre grove overgrep som han nå er tiltalt for. Ifølge påtalemyndigheten skal mannen også ha voldtatt en annen jente da hun var 10 eller 11 år.

Forvaringsdom

Tiltalen omfatter også andre seksuelle handlinger mot stedatteren over en periode på sju år. Overgrepene skal ha skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter.

– Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig sak, sier førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim i Møre og Romsdal til TV 2.

Den rystende voldtektssaken skal opp i Romsdal tingrett i november. TV 2 har fått bekreftet at mannen også tidligere dømt for overgrep, og påtalemyndigheten vil legge ned påstand om forvaringsdom.

– Min klient nekter straffskyld, opplyser forsvarer Henrik Bliksrud i advokatfirmaet Elden til TV 2.