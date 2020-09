Marit Bjørgen (39) ut mot kroppsfokus i media: – Har vært tøft

I fredagens episode av Landskampen blir utøverne bedre kjent med svenskenes «nye Johaug», Frida Karlsson (21), og man får et tilbakeblikk på skidronning Marit Bjørgen (39) sin vanvittige karrière.

Da kommer flere historier frem, fra både gode og mindre gode dager i karrièren.

Rundt Landskampen-middagsbordet blir åpenhet rundt helsen i toppidretten, særlig på kvinnesiden, et tema.

Bjørgen forteller at hun synes at media har bidratt til for mye fokus på selve kroppenes utseende blant kvinnelige utøvere.

– Man er jo ulik i kroppen og man har jo forskjellige styrker. Men så er det jo den mediabiten rundt det, og vi jentene får jo mye oppmerksomhet i forhold til kropp, sier Bjørgen i programmet.

«JERNKVINNEN»: Ingen har foreløpig tatt over tronen til Marit Bjørgen (39) som tidenes mestvinnene VM-medaljør i langrenn . Foto: Tore Meek / NTB

– Ikke gøy

Skidronningen er tidenes mestvinnende VM-medaljør med hele 15 OL-medaljer, 26 VM-medaljer, og 114 enkeltseire i verdenscupen. Hun synes at media har fokusert særlig mye på hennes muskler og kropp opp igjennom tidene.

Det synes hun har vært tøft.

– I forhold til min muskelmasse og min kropp, så synes jeg ikke det har vært så veldig gøy. Og det å få store overskrifter som: «Hvordan er det mulig for en jente å få så store muskler, hva har hun gjort for det, hva har hun gjort i barndommen». Det at det blir skrevet om din egen kropp, det er ganske tøft, sier Bjørgen.

TV 2 har vært i kontakt med Marit Bjørgen, som ikke ønsker å tilføye noe mer enn det hun sier i programmet.

STERK: Marit Bjørgen under et sommerløp på rulleski og på trening. Foto: Carina Johansen / NTB

– Ulike kropper

Det er bred enighet om temaet rundt bordet.

– Det som er det største problemene blant jenteutøverne, tror jeg er at sammenligningen er for stor. For vi sitter alle her med ulike kropper, ulike behov. Det finnes ingen form som er eksakt og det finnes ingen kosthold som er den perfekte som alle kan følge, mener svenske Anna Jönsson Haag (34).

Ingrid Landmark Tandrevold (23) forteller at hun synes det burde blir mer åpenhet rundt helsen i toppidretten, særlig på kvinnesiden.

– Jeg synes fortsatt det er skummelt å stille spørsmål om helse, og om mat og kropp innenfor toppidretten. Og jeg føler at det snakkes veldig lite om, særlig kanskje for jentene, mener Tandrevold.

– Jeg tror at det er veldig viktig å prate om det, og at man lærer seg hva som er best for en selv da. Fordi det er jo veldig individuelt, sier Frida Karlsson i programmet.

LANDSKAMPEN: Deltakerne i årets duell mellom Norge og Sverige er (fra venstre): Ingrid Landmark Tandrevoll (23), Martin Johnsrud Sundby (35), Marit Bjørgen (39), Tarjei Bø (32), Frida Karlsson (21), Teodor Peterson (32), Anna Jönsson Haag (34) og Emil Jönsson (35). Foto: Espen Solli / TV 2

Kroppen sa stopp

21-åringen fra Sollefteå i Sverige hadde sitt gjennombrudd i VM i Seefeld våren 2019. Da hun tok sølvmedalje rett bak Norges yndling, Therese Johaug, gikk hun fra å være en ukjent juniorløper til å bli Sveriges nye skihåp.

Deretter ble presset for stort for 20 år gamle Karlsson, og før jul i fjor sa kroppen hennes stopp. Hun fikk startnekt, og hun fikk streng beskjed om å ikke trene på noen måneder.

– Jeg hadde ikke kroppen i balanse og fikk konkurransestopp, for å «heale» meg selv, fortalte Karlsson til TV 2 på en Landskampen-pressedag i sommer.

FIKK REVANSJ: Frida Karlsson slo Therese Johaug. Foto: Annika Byrde / NTB

I fredagens episode av Landskampen utdyper hun:

– Jeg tok det veldig tungt i starten. Ble veldig lei meg, sjokket, jeg ble redd, altså alt, forteller hun i programmet.

Etter noen svært rolige måneder, kjente den unge svensken derimot at kraften var tilbake i kroppen. I mars i år, på storkonkurrenten Johaugs egen lekeplass Holmenkollen, fikk Karlsson endelig vise hva hun var god for igjen, og slo nordmannen på målstreken.

– Det føles som at fremtiden er min, smiler hun lurt i programmet.

