Ikea med ny satsning – åpner spesiell butikk

Ikea fornyer seg med to store, nye satsninger denne høsten.

Ikea kaster seg på gjenbrukstrenden og planlegger å åpne en second hand-butikk i Eskilstuna i Sverige denne høsten.

Ifølge Sveriges Radio blir butikken selskapets første i verden som utelukkende selger second hand.

Den 72 kvadratmeter store butikken, som skal åpnes på gjenbrukskjøpesenteret ReTuna, skal etter planen selge reparerte Ikea-møbler.

Prøveprosjekt

Ifølge selskapet er butikken et seks måneders prøveprosjekt, for å se om det finnes interesse for gjenbrukte møbler.

– Vi skal reparere møblene som doneres, gi de nytt liv og på den måten forlenge produktlivet, sier varehussjef Jonas Fjell i Ikea til Sveriges Radio.

Selv om selskapet foreløpig bare har bestemt å åpne én butikk, er målet at det skal bli flere.

– Målet er at det skal bli en suksess som vi kommer til å utvikle og oppskalere, sier Jonas Carlehed, som er Ikeas sjef for bærekraftig utvikling, til kanalen.

KLÆR: Fra Ikeas nye kleskolleksjon «EFTERTRÄDA». Foto: Ikea

Lanserer klesmerke

I tillegg til gjenbruksbutikken i Sverige, har selskapet også lanserer et eget klesmerke.

Kleskolleksjonen har fått navnet «EFTERTRÄDA», som foreløpig bare er til salgs i Japan, der det er kjempepopulært med Ikea-effekter.

– «EFTERTRÄDA» er svensk for «etterfølger». Kan kles- og tilbehørskolleksjonen vår lykkes med å overgå møbelløsningene våre? skriver Ikea på sine hjemmesider.

Ifølge Vouge har kolleksjonen vært til salgs siden 31. juli.