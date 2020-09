Solberg om vaksine: – Det vil ta tid

Statsminister Erna Solberg (H) mener vaksinasjon mot koronaviruset kan komme i gang i løpet av vinteren «hvis vi er heldige». – Men det vil ta tid før vi har vaksinert så mange at det igjen er trygt å leve livene våre slik vi helst ønsker, sa statsministeren.

– Tiden frem til en vaksine eller behandling er på plass, kan komme til å føles lang, sa statsministeren i sin tale til Høyres landsmøte på Gardermoen.

Solberg viet mye av talen til korona-situasjonen i Norge.

– Hvis vi er heldige, vil vi kunne begynne å vaksinere i løpet av vinteren. Men det vil ta tid før vi har vaksinert så mange at det igjen er trygt å leve livene våre slik vi helst ønsker, sa Solberg.

Drømmer om jul

Statsministeren avslørte at hun nå har en stor drøm.

– Er det en ting jeg drømmer om nå, etter det året vi har lagt bak oss, så er det en mest mulig normal julefeiring. Hvor familier som til daglig kanskje bor spredt, kan møtes slik de alltid har møttes. På tvers av landsdeler. På tvers av generasjoner.

Satse på Hydrogen

– Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon, sa Solberg.

Hun viste til at det nå er stor oppmerksomhet om hydrogen internasjonalt. Hydrogen har blant annet fått en sentral rolle i EUs grønne giv.

– Det inebærer at EU vil satse tungt på hydrogen når de skal skape nye arbeidsplasser og vekst etter pandemien, sa Solberg.

Nå vil Høyre ta initiativ til å styrke satsingen også i Norge, fastslo hun.

For å følge opp vil olje- og energiminister Tina Bru (H) starte opp arbeidet med et eget veikart for hydrogen i Norge.

Samtidig vil Høyre ta initiativ til etablering av «knutepunkter» for hydrogen i Norge.

– Ved disse hydrogenknutepunktene kan det legges til rette for kollektivtrafikk, båtruter, ferjer og industri som bruker hydrogen, sa Solberg.

Ifølge henne vil Høyre også identifisere transportruter hvor det kan være aktuelt med tungtransport på hydrogen, samt stimulere til etablering av infrastruktur som gjør dette mulig.