Mads hadde vært på første ultralyd med datteren. Så fikk han sjokkbeskjeden

Denne uken lanserte Mads Hansen (36) sin første bok, som har fått navnet «Min instastory». Til tross for at han har skrevet bok, innrømmer han at han aldri har lest ferdig en bok.

– Det er litt flaut, for jeg vet at det er masse bra bøker, men jeg er rastløs, så jeg ender ofte opp med å se på en TV-serie eller noe. Jeg er en av dem som med hånden på hjertet mener at filmen er bedre enn boka, forteller han til God morgen Norge.

Den tidligere fotballspilleren toppet listene, da han ga ut monsterhiten «Sommerkroppen» i 2018. Den gang ville han teste ut hvor enkelt det var å lage en låt. Samme taktikk hadde han, da han satte i gang med bokprosjektet.

– Jeg synes hele prosessen, fra du oppretter et Word-dokument til den er i butikken, er kjempegøy å oppleve, for jeg kunne ingenting om det.

Han innrømmer at forfatter-faget var hakket mer vrient enn musikken.

– Jeg gikk rett inn på bestselgerlista, men det er ikke fordi jeg er flink til å skrive eller flinkere enn noen andre, så jeg har full respekt for de som skriver. Det er et eget fag og det mestrer ikke jeg, men jeg har gjort så godt jeg kan med boka mi, forteller han.

Holder privatlivet skjult

Mads Hansen har vært en kjent fjes i mange år. Først som fotballspiller for Mjøndalen, etterfulgt av moromann i Spårtsklubben, skøyer på Senkveld og nå programleder for Farmen.

Likevel er det få som kjenner til privatlivet hans.

– Jeg tenker det er fint å ha en privat side. Ikke minst tenker jeg at mine nærmeste skal selv velge hva de skal være med på og ikke. Når en influenser spør et barn på fem år om tillatelse til å dele et bilde, er det idiotisk, for de vet ikke hva de sier ja til. Så de må være voksne og ta valget selv, og inntil da styrer jeg unna å dele bilder av dem, påpeker han.

Han trekker fram særlig én historie som demonstrerer hvor lite offentligheten vet om han. Da han var med i programmet «4-stjernes middag», inviterte han TV-teamet hjem til han selv. Der kunne seerne blant annet se en barnegrind. Det skapte reaksjoner.

– Da fikk jeg masse meldinger av folk der de skrev: «Herregud, jeg visste du var syk, men jeg visste ikke at du var så syk at du har leid et hus og satt inn en barnegrind for å lage en fasade at du er en familiefar». Da skjønner jeg at jeg har lykkes med å holde privatlivet litt skjult, flirer 36-åringen.

Åpner opp om sorgen

Likevel letter han på sløret i kjølevannet av sin nye bok. For første gang åpner han opp om sorgen han gikk gjennom, da faren hans ble dødssyk.

Faren hadde vært dårlig med noe de trodde var en lungebetennelse, og måtte derfor ta gastroskopi, hvor man får et rør ned i halsen.

– Det var samme dag som jeg og samboeren min hadde ultralyd med vår datter. Så jeg dro ut fra den og så hjerteslaga til datteren mi for første gang. Så ringer han meg og forteller at han har fått kreft i spiserøret.

Mads gikk fra å være glad og ha sommerfugler i magen, til å få et hardt slag i magen. Det neste halvåret ble faren dårligere og dårligere. Dette samtidig som magen til samboeren hans ble større og større.

– Det var ett liv som ble til og ett som ble ebbet ut – helt parallelt. Dagen han fikk svar på om cellegiften hadde fungert eller ikke, var på samme dag som terminen vår. Det var veldig sammenfallende og rart. Livets sirkel stod veldig sterkt for meg.

Faren til Mads rakk å møte barnebarnet Mathilde. Han, som alltid ble brydd hver gang det ble tatt fram et fotokamera, spurte nå om å bli tatt bilde av sammen med sin nye etterkommer.

– Han skjønte hvor det bar, og han ville at Mathilde skulle ha et bilde av bestefaren sin, mens han fortsatt levde. Det var veldig rart og jeg blir fortsatt rørt om å snakke om det nå, sier en åpenhjertig Mads.

Kontrast på jobb

TV-profilen valgte å ikke dele noe offentlig på dette tidspunktet. Hele familien var i sorg, og han ønsket ikke medias søkelys.

– I tillegg er mitt inntrykk at mange bevisst bruker personlige tragedier for å få oppmerksomhet og likes. Det er det jeg kaller for «sympatirunk». Man gjør det for å få eksponering, så det ville jeg ikke gjøre. Også synes jeg at det er bedre å dele det her i en bok hvor en historie ikke blir målt i likes. At jeg kan fortelle det i ro og mak, finne ut hvordan jeg vil fortelle den også komme ut med den.

Perioden var preget av store kontraster i Mads sitt liv. Han hadde nettopp blitt far, karrièren gikk som det suste og alt dette mens han visste at han snart skulle miste pappaen sin.

– Det var merkelig å sitte i et parkeringshus, det var en halvtime til innspilling og jeg googler «kreft i spiserør». Jeg får da vite at 80 prosent av alle dør innen to år. Når du føler du får dødsdommen til faren din, også er det en halvtime til du skal spille inn skjult kamera og gjøgle... Det var veldig rart.

Statistikken hadde rett, og faren til Mads tapte kampen mot kreften. Tre dager etter at han døde, måtte Mads reise til Nord-Norge for å spille inn skjult kamera med Senkveld. På vei dit sitter han med to dokumenter oppe.

– Det ene var manuset til skjult kamera og det andre var minnetalen jeg skulle holde i begravelsen. Det var veldig rart, men kanskje litt fint at man kan fokusere på noe annet - hvert fall var det slik for meg. Ikke bare sitte hjemme å deppe, men ha andre perspektiver på ting.

Premiereklar

22. september starter den 16.sesongen av realitykonseptet Farmen på TV 2. Før sommeren ble det kjent at Mads tar over stafettpinnen som programleder etter Gaute Grøtta Grav.

Mads røper at det er fire uker igjen av innspillingen, og at han skal ta seg en etterlengtet pust i bakken etterpå.

– Nå er det ganske hektisk og jeg sliter litt med å få hodet over vann. Etter det får vi bare se, jeg har ikke noen prosjekter på gang, sier han og utdyper:

– Jeg har alltid kortsiktige tidsperspektiver på ting, så jeg har ikke langsiktig karrièreplan om hva jeg skal gjøre. Jeg gjør det jeg synes er gøy og det gjør jeg nå, så da er jeg der jeg skal være.