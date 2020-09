Måtte bruke korona-app på utested – da begynte de slibrige meldingene å renne inn

Lucy Dixon (32) måtte skrive ned telefonnummeret sitt i en app for å komme inn på et utested. Da klarte ikke en bartender å dy seg.

I Storbritannia er bar- og utestedeiere under koronapandemien forpliktet til å notere ned gjestenes telefonnummer i den omstridte sporingsappen Track and Trace.

Modell og treningsinstruktør Lucy Dixon (32) er rasende etter at nummeret hennes ifølge Mirror ble stjålet av en bartender og hun ble tilsendt en selfie og flere ubehagelige tekstmeldinger.

«Jeg jobbet den kvelden du var her. Du er vakker,» stod det i den første tekstmeldingen.

RASENDE: Dixon la ut flere skjermdumper fra samtalen, og innlegget ble hyppig delt. Foto: Skjermdump

Mener bartenderen brøt loven

Dixon, som bor i Warwickshire, la ut skjermdumper fra samtalen på Facebook, og innlegget gikk fort viralt med over 600 kommentarer og 17000 delinger.

Etter å ha blitt omtalt i en rekke britiske tabloider, som Daily Mail, Metro og The Sun, er innlegget blitt slettet.

Mange av kommentarene var fra overraskede Facebook-brukere som ikke visste hvor lett det var å misbruke Track and Trace-systemet.

Dixon mener at bartenderen ved å kontakte henne har brutt loven.

«Track and Trace, og barene må notere seg opplysningene dine for at du kan være der i disse dager,» skrev hun.

Hun mener at tekstmeldingene, som hun kaller «ekle», er et brudd på personvernforordningen.

«Dette er det som ikke skal skje. Et totalt brudd på GDPR».

Usikre databaser?

Dixon skrev at hun forsøker å komme til bunns i hvordan og hvorfor dette har skjedd.

«Skal ikke dette være sikre databaser, da,» spurte hun.

Avsenderen, «Tom», fortalte at han hadde funnet telefonnummeret hennes på Instagram. Dixon sjekket, men nummeret hennes stod ikke der.

Deretter kom hun på at hun hadde gitt fra seg nummeret i Track and Trace-appen.

– Jeg stikker

«Nummeret mitt er ikke på Insta,» skrev Dixon i skjermdumpene som er lagt ut på Facebook.

«Beklager hvis det ikke er det. Hvis du vil at jeg skal gå, går det fint,» svarer «Tom», før han sendte en ny melding og spurte Dixon om hvor hun bor.

«Har du tatt nummeret mitt fra da jeg bestilte drinker via appen i går,» spurte Dixon.

Hun fortalte «Tom» at han har brutt loven hvis han har tatt nummeret hennes fra Track and Trace.

«Som jeg sa, så beklager jeg, så jeg stikker,» svarte han.