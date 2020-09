– Velkommen til framtiden

16 mennesker har så langt mistet livet, og en halv million mennesker er evakuert i Oregon. Klimaforsker mener at dette er et klokkeklart tegn på klimaendringer.

– Skogbranner som dette er et av de tydeligste tegnene. Dette må vi se på som en kraftfull manifestasjon av klimaendringene.

Det sier Tore Furevik, som er Direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning på Universitetet i Bergen, til TV 2. Han er ikke i tvil om at skogbrannen som skaper fullstendig kaos og legger hele nabolag øde i Oregon, California er gjort mer sannsynlig på grunn av klimaendringer.

Han trekker frem skogbrannene i Australia tidligere i år, og lignende hendelser i europeiske land som Spania og Portugal som andre eksempler.

– Disse stedene har klimaendringer ført til tørrere jordsmonn. Det øker sjansen for skogbrann, sier han, og har en dyster melding

– Velkommen til fremtiden, skriver han på Twitter.

Et nabolag i Pheonix, Oregon, er fullstendig ødelagt. Foto: David Ryder Medford, Oregon ligger fullstendig øde og forlatt. Foto: Adrees Latif Brannvesenet jobber med å begrense skadene. Foto: AP Røyken ligger tykt over dalene i California. Foto: AP En privatperson fanget en eksplosjon på kamera da vedkommende rømte fra flammene. Foto: AP/Privat En halv million mennesker er evakuert fra områdene. Foto: AP

En halv million på flukt

Skogbranner med et historisk omfang herjer langs USAs vestkyst. Minst 16 mennesker er døde, og i Oregon er rundt 500.000 mennesker evakuert.

Antallet evakuerte ble kjent da Oregons etat for krisehåndtering kom med en ny uttalelse torsdag kveld.

Over ti prosent av delstatens befolkning er nå på flukt fra flammene. Brannene herjer i et område på over 360.000 hektar, noe som er ny rekord.

– Vi har aldri tidligere sett en slik mengde branner ute av kontroll i delstaten vår, sa guvernør Kate Brown under en pressekonferanse tidligere på dagen.

Også brannene i nabodelstaten California har et omfang som savner sidestykke. En av dem, August Complex Fire, er større enn noen annen kjent brann i Californias historie.

Mange savnet

Minst ti mennesker er omkommet i skogbrannen North Complex Fire nord i California. I Oregon er minst fire personer døde, og i tillegg er det registrert ett dødsfall i delstaten Washington.

Men det fryktes at antallet vil fortsette å stige. 16 mennesker er savnet nord i California, og flere områder er foreløpig utilgjengelige for redningsmannskapene.

Blant de savnede er et eldre ektepar som ringte sønnen og sa de ville søke tilflukt i en dam for å unnslippe flammene.

– Vi håper fortsatt og ber om å få gode nyheter, sier Jessica Fallon, som har to barn sammen med et av ekteparets barnebarn.

Ikke bare dårlige nyheter

Direktør Furevik mener effektene vi ser i dag ble spådd for allerede av klimaforskere for ti år siden, og at det dermed må ses på som en bekreftelse på at klimaendringer er en medvirkende faktor.

– Finnes det ingen annen forklaring?

– Det finnes nok noen andre komponenter i dette, men det er ingen tvil om at klimaendringer gjør at skogbrannene blir mer sannsynlige, sier han.

Selv om fremtiden kan høres svært dyster ut, har Furevik likevel noen gode nyheter.

– Utslippene øker ikke så fort som de har gjort. De verste spådommene til FNs klimapanel ser usannsynlige ut per nå. det ser ut som det ikke blir så ille så som vi først trodde. Dessuten begynner utslippene antageligvis snart å gå, hvis de ikke allerede gjør det. Fornybar energi er blitt billigere, og utkonkurrerer i større grad fossil energi, sier forskeren.