Signerte langtidskontrakt før sesongen – nå er han solgt

Sammy Skytte forlater Bodø/Glimt etter bare litt over et halvt år i klubben.

Den danske midtbanespilleren Sammy Skytte (23) er klar for Stabæk. Dermed returnerer han til klubben som lånte ham forrige sesong. Det bekrefter Stabæk på sin hjemmeside.

Låneoppholdet i Stabæk var en stor suksess, noe som gjorde at Bodø/Glimt valgte å legge penger på bordet for dansken etter sesongen.

Han ble belønnet med en fireårskontrakt, men allerede etter syv måneder er oppholdet i Bodø over for den robuste midtbnespilleren.

23-åringen klarte aldri å kjempe seg inn i startelleveren til Kjetil Knutsen, som denne sesongen har foretrukket Patrick Berg, Ulrik Saltnes og Sondre Brunstad Fet som midtbanetrio.

I starten av august ble Skytte vraket til kamptroppen mot Strømsgodset. Etter kampen uttalte Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport at årsaken til vrakingen var at han ikke hadde plass til spillere som tapper gruppen for energi.

Etter det TV 2 erfarer er grunnen til at Skytte nå blir solgt videre enkelt og greit at han ikke passet inn i måten Glimt ønsker å spille fotball på.

Kontrakten dansken nå har signert med Stabæk strekker seg ut 2023-sesongen.

- Det er som forholdet til en pike, det handler om kjemi. Jeg har følt fra dag en at kjemien mellom meg og Stabæk har vært veldig god, og jeg har følt meg hjemme fra første stund i denne klubben. Og sånn føles det i dag også. Det føles bare riktig, sier Skytte til Stabæks hjemmeside.

23-åringen er allerede på plass, og deltar på fredagens Stabæk-trening.

Sportslig leder i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan uttalte følgende da Glimt sikret seg Skytte:

– Han har en veldig spennende fysikk som vi tror vi kan videreutvikle. Han er en slepen, fysisk midtbanespiller som kommer til å bidra på mange områder. Han kan bekle hele midtbanen og de tre rollene i midtbaneleddet, sa Bjørkan til Glimts hjemmeside.