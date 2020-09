Audi har knallsuksess med den elektriske SUV-en e-tron her til lands. Dette er Norges suverent mest solgte bil så langt i 2020, svært mye tyder på den vil beholde denne posisjonen ut året.

Men Audi nøyer seg absolutt ikke med én elbil. Nå kommer flere elektriske nyheter fra merket, med Q4 e-tron og ikke minst e-tron GT i front.

Audi Norge har akkurat åpnet for forhåndsreservasjoner av e-tron GT, den første elbilen utviklet av Audi Sport.

– e-tron GT er en prestisjemodell for Audi, med potensial til å bli en virkelig volummodell for oss i det norske markedet. For å ivareta de norske entusiastene best mulig, lanserer vi nå en reservasjonsløsning som åpner for at de mest interesserte får ekstra oppfølging og et forsprang når bilen kan bestilles og utleveres i 2021, sier Elin Sinervo som er direktør for Audi Norge.

e-tron GT blir den av de heftigste elbilene på markedet når den kommer i 2021.

Tett opptil konseptbilen

Det planlegges nå eksklusive arrangementer forbeholdt de som har forhåndsreservert e-tron GT.

– Jeg kan garantere at det blir tett oppfølging av alle reservasjonsholderne, hele veien. Så kommer den virkelige verdien av en forhåndsreservasjon til å bli tydeligere etter hvert som vi kan si mer om bilen nærmere lansering, sier Sinervo, i en pressemelding.

Hva kundene har i vente, vet vi allerede mye om. Audi har nemlig uttalt at designet på den produksjonsklare utgaven av bilen ligger svært tett opptil designet på konseptbilen.

Slik ser interiøret i konseptbilen ut, det er ventet at mye av dette blir med over til produksjonsklar bil.

590 hestekrefter

Reservasjonsbeløpet er satt til 20.000 kroner, et beløp som refunderes til kunder som ikke bestiller bilen. Reservasjonsløsningen åpnet fredag 11. september.

e-tron GT concept er en klassisk, firedørs «Gran Turismo». Den er 4,96 meter lang, 1,96 meter bred og 1,38 meter høy, og bygget i materialer som karbonfiber, aluminium og stål, for å redusere vekt.

Konseptbilen yter 434 kilowatt, eller 590 hestekrefter, ved hjelp av to elektriske motorer – én på forakselen og én på bakakselen. Bilen er naturligvis også utstyrt med Audis elektriske quattro-system.

Nesten fem meter lang er e-tron GT en bil som kommer til å ruve på veien.

400 kilometer rekkevidde

Akselerasjonen fra 0 til 100 km/t gjøres unna på 3,5 sekunder, og 0 til 200 km/t på rett over 12 sekunder. Takket være et sofistikert kjølesystem, kan denne øvelsen gjentas gang etter gang.

En batteripakke på 90 kWt, som er plassert mellom akslingene i gulvet på bilen, gir e-tron GT concept en rekkevidde på 400 kilometer etter WLTP-syklusen.

Batteriet på e-tron GT concept har et 800 volts ladesystem som gir en gjør at lading på opptil 80 prosent batterikapasiteten kan gjøres på 20 minutter, noe som gir en rekkevidde på nye 320 kilometer.

