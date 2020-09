– Jeg trodde det skulle bli turen fra helvete!

I sommer pakket Stian Blipp og Helene Olafsen reiseseng, koffert, barnevogn, partnere og barn for å reise på norgesferie.

Norgesferien med familie og kamerateam ble egentlig til ved en tilfeldighet.

Senkveld-redaksjonen jobbet med en ny reportasjeserie og på et tidspunkt var det én i redaksjonen som sa; «Hva om vi alle sammen flytter hjem til seerne?».

– Det ble vel egentlig sagt litt på tull. Men da vi reagerte med å si; «Nei, det hadde vært forferdelig». Så skjønte vi samtidig at vi bare måtte gjøre det. Vi forstod at det kom til å bli bra TV, ler Stian Blipp.

Og med det pakket de koffertene og dro av gårde. Helene og Jørgen sin sønn, Louie, hadde skreket hjemmefra til Gardermoen. Stian og Jamina sin datter, Noelle, la seg ned på gulvet ved sikkerhetsjekken og nektet og gå videre.

– Og som ikke det er nok, så greide jeg ikke å scanne inn den jævla bagasjen. Jeg var sikker på at dette skulle bli turen fra helvete, forteller Helene til God morgen Norge.

Noelle på to år er sjefen

Stian sin datter er to år gammel. Han har for lengst erfart at han ikke lenger bestemmer.

– Det eneste som gjør at jeg kan få henne med på ting er jo at jeg er sterkere enn henne, sier han og fortsetter.

– Hvis Noelle vil klappe noen geiter, så blir det sånn. Da må alle rett og slett vente, for hvis jeg tar henne vekk fra geitene, så er det en sjanse for at jeg ødelegger hele dagen hennes.

FAR OG DATTER Stian og datteren Noelle på Norgesferie. Foto: Instagram, @stianblipp

Både Stian og Helene er ganske nye i foreldrerollen. Selv om Stian har over et års forsprang, er han likevel den som er mest stresset av de to.

– Jeg føler meg som verdens mest nevrotiske mann ved siden av Helene, sier han og utdyper:

– «Ikke spis den, ikke bit den, det er farlig», sier Stian og ler når han beskriver seg selv som pappa.

– Stian ser jo stor og tøff ut, men er veldig forsiktig avslører Helene.

– Jeg er jo en hønefar, avbryter Stian, som forteller at han er imponert over hvor rolig Helene er i alle situasjoner.

– Selv med en 6 måneder gammel baby på armen, så har hun en stoisk ro, enten vi gikk på fjellet eller er ved sjøen, forteller Stian.

MED BARNA PÅ SLEP:Stian Blipp og Helene Olafsen tok med seg partnere og barn på tur Foto: Instagram:@senkveldtv2

Jørgen Nilsen, forloveden til Helene, synes hele turen var en dårlig idé.

– Jørgen var ikke veldig imponert over denne ideen, han liker å planlegge og ha ting på stell. Mens jeg kaster meg det går som det går, avslører Helene.

Avslørte skjulte sider

Med fire voksne, to barn og et helt kamerateam på slep, fikk oppdage nye sider av hverandre. Særlig Stian lærte mye om sitt forhold, ifølge han selv.

– Jeg har jo alltid hatt en drøm om hytte og båt ved sjøen. Men Jamina blir jo båtsyk bare ved å sette beina på bryggen, forteller programlederen, som konkluderer med at det hytte og båt forblir en drøm.

KLARE FOR EN NY SESON:Stian Blipp og Helene Olafsen er klare for sin femte sesong med Senkveld. Foto: NTB Scanpix

Helene Olafsen og Stian Blipp er klar med femte sesong av Senkveld, og ved å invitere seg hjem til seerne ville programleder paret teste den norske gjestfriheten.

– Gjestfriheten er der. Folk åpnet dørene og tok oss i mot med åpne armer, avslutter Helene og Stian.